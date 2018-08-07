اﻷهلي يكتفي بثنائية في المصري ويحقق فوزه اﻷول بالدوري

علي المصرياكتفي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بثنائية في مرمي مضيفه المصري، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب الجيش المصرب ببرج العرب في اﻹسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، موسم 2018-2019.وظهرت رغبة الأهلي في الفوز منذ الدقائق الأولى، وضغط الفريق ب

علي المصري

اكتفي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بثنائية في مرمي مضيفه المصري، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب الجيش المصرب ببرج العرب في اﻹسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، موسم 2018-2019.

وظهرت رغبة الأهلي في الفوز منذ الدقائق الأولى، وضغط الفريق بقوة، واستغل المالي ساليف كوليبالي عرضية متقنة من التونسي علي معلول سجل منها هدف التقدم في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة الـ73 أنهي المغربي وليد أزراو اللقاء بتسجيل الهدف الثاني للأهلي، جاء الهدف من تمريرة لوليد سليمان، داخل منطقة جزاء المصري، وضعت أزارو في مواجهة مباشرة مع أحمد مسعود حارس المصري، ليسجل هدف النقاط الثلاثة للقلعة الحمراء.

بتلك النتيجة يحقق اﻷهلي فوزه اﻷول في المسابقة التي يحمل لقبها، ليرفع رصيده للنقطة الرابعة، ويقفز للمركز الثاني، فيما تجمد رصيد المصري عند ثلاثة نقاط، وتراجع للمركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة.

