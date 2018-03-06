اﻷهلي يقسو على مونانا ويسجل 4 أهداف

علي المصريأمطر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شباك ضيفه مونانا الجابوني، برباعية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، وقادها طاقم حكام مالي، مكون من بوبو تراورى حكما للساحة، ومعاونوه موريبا دياكيتا، وإدريسا كامورى، وعثمان سيدى بي

علي المصري

أمطر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شباك ضيفه مونانا الجابوني، برباعية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، وقادها طاقم حكام مالي، مكون من بوبو تراورى حكما للساحة، ومعاونوه موريبا دياكيتا، وإدريسا كامورى، وعثمان سيدى بيه الحكم الرابع، وراقبها الليبى عبد الحكيم الشلماني.

تقدم مروان محسن بهدف لﻷهلي، بعد مرور 14 دقيقة علي إنطلاقة اللقاء، ليفتتح سجله التهديفي على الصعيد القاري في بطولات الأندية، لينضم إلى قائمة هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية، والتي يتصدرها محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، برصيد 37 هدف.

وفي الدقيقة 20، أضاف المغربي وليد أزارو، الهدف الثاني للقلعة الحمراء، قبل أن يضيع وليد سليمان ركلة جزاء، في الدقيقة 63، تصدي لها حارس مونانا، ووضع عبدالله السعيد بصمته بتسجيل الهدف الثالث لﻷهلي، في الدقيقة 65.

وعاد حكم اللقاء المالي بوبو تراورى، ليحتسب ركلة جزاء أخري لﻷهلي، ترجمها عبدالله السعيد بالهدف الثاني له والرابع لفريقه، في الدقيقة 69، لينتهي اللقاء بفوز اﻷهلي علي مونانا الجابوني برباعية نظيفة.

ووضع اﻷهلي بهذا الفوز الكبير قدما في دور المجموعات، بعد تعديل نظام البطولة من الاتحاد اﻷفريقي للعبة “كاف”، لتبدأ مرحلة المجموعات من دور الستة عشر بدلا من الثمانية، علما بأن لقاء اﻹياب سيقام يوم 17 من الشهر الجاري بالجابون.