اﻷهلي يقبل هدية اﻹسماعيلي ويستعيد الانتصارات بفوز صعب على سموحة

علي المصريعاد فريق الكرة بالنادي اﻷهلي لسكة الانتصارات، بفوزه على ضيفه سموحة، بهدفين مقابل هدف، في ختام لقاءات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والذي أقيم بينهما على استاد القاهرة الدولي.سجل عبد الله السعيد هدف اللقاء اﻷول، في الدقيقة 42 من عُمر الشوط اﻷ

علي المصري





عاد فريق الكرة بالنادي اﻷهلي لسكة الانتصارات، بفوزه على ضيفه سموحة، بهدفين مقابل هدف، في ختام لقاءات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والذي أقيم بينهما على استاد القاهرة الدولي.

سجل عبد الله السعيد هدف اللقاء اﻷول، في الدقيقة 42 من عُمر الشوط اﻷول، احتسبها محمود عاشور حكَم اللقاء، ليضعها السعيد في الزاوية اليمنى العليا لمحمد أبو جبل، حارس مرمى سموحة.

وتعادل البديل البوركيني بانو دياورا للضيوف، في الدقيقة 50، بضربة رأسية، سكنت شباك أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى النادي اﻷهلي، الذي لا يسأل عن الهدف.

وانقض البديل الآخر إسلام محارب، لاعب وسط اﻷهلي، على عرضية أحمد فتحي، ليضعها في مرمى سموحة، معلنًا عن هدف اللقاء الثاني، في الدقيقة 65.

وتعاطف القائم اﻷيسر ﻷحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى القلعة الحمراء، مع النادي اﻷهلي، ليمنع تسديدة اﻷثيوبي أوميد أوكري من معانقة الشباك في الدقيقة 71.

بتلك النتيجة يحقق اﻷهلي فوزه اﻷول في آخر 3 لقاءات، بعد الهزيمة أمام مصر المقاصة، والتعادل مع طنطا، ليقفز للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، ويقلص الفارق مع اﻹسماعيلي المتصدر، بعد تعادله، أمس، مع طلائع الجيش، بهدف لكل فريق، إلى نقطتين، ويتبقى ﻷبناء القلعة الحمراء مباراتان مؤجلتان.

في المقابل واصل سموحة نتائجه السلبية مؤخرًا، بخسارة ثانية على التوالي، بعد السقوط الكبير أمام اﻷسيوطي سبورت في الجولة الماضية، ليتجمد رصيد الفريق السكندري، عند 19 نقطة، ويبقى في المركز الثاني بجدول الترتيب.