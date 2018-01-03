اﻷهلي يعير أحمد الشيخ للاتفاق السعودي.. رسميًا

علي المصري وافق مجلس إدارة النادى اﻷهلي، برئاسة محمود الخطيب، على إعارة أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لنادى الاتفاق السعودى، لمدة ستة شهور، بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري. وسيحصل الأهلي على 200 ألف دولار نظير انتقال اللاعب، فيما سيتقاضى الشيخ

علي المصري

وافق مجلس إدارة النادى اﻷهلي، برئاسة محمود الخطيب، على إعارة أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لنادى الاتفاق السعودى، لمدة ستة شهور، بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وسيحصل الأهلي على 200 ألف دولار نظير انتقال اللاعب، فيما سيتقاضى الشيخ 400 ألف دولار خلال فترة الإعارة، على أن يعود للقلعة الحمراء بنهاية الموسم.

وعقد اليوم اﻷربعاء جلسة بين خالد عبد الله الدبل رئيس الاتفاق، مع عبد العزيز عبد الشافي رئيس لجنة الكرة بالأهلي، واللاعب في مقر النادي بالجزيرة.

ولم يشارك الشيخ في المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، حيث جلس على الدكة لمشاهدته، قبل أن يعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، لوضع الرتوش النهائية لانتقال اللاعب إلى الاتفاق حتى نهاية الموسم.

وعقب تلك الجلسة، مدد الشيخ عقده الذي ينتهي بعد موسمين، مع الأهلى لمدة 3 مواسم، قبل التوقيع للنادى السعودى، في حضور عبد الله دبل، رئيس الاتفاق، والعامرى فاروق نائب رئيس النادى، وعبد العزيز عبد الشافى، عضو لجنة الكرة، وعصام سراج الدين مدير التعاقدات بالأهلي، باﻹضافة لسيد عبد الحفيظ، وعقدت الجلسة بمكتب العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى.