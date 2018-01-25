اﻷهلي يعاقب الرجاء على تقدمه بثلاثية مع الرأفة

علي المصريعاقب فريق الكرة اﻷول بالنادي اﻷهلي، مضيفه الرجاء، على تقدمه بهدف لفوز كبير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي استضافه ستاد اﻹسكندرية، ضمن لقاءات اﻷسبوع العشرين للدوري المصري الممتاز.فأجا حمادة ناصر لاعب الرجاء الجميع بتقدمه للفريق المطروحي في الدقيقة ‏40، لينتهي الشوط اﻷول

علي المصري



عاقب فريق الكرة اﻷول بالنادي اﻷهلي، مضيفه الرجاء، على تقدمه بهدف لفوز كبير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي استضافه ستاد اﻹسكندرية، ضمن لقاءات اﻷسبوع العشرين للدوري المصري الممتاز.

فأجا حمادة ناصر لاعب الرجاء الجميع بتقدمه للفريق المطروحي في الدقيقة ‏40، لينتهي الشوط اﻷول بتقدم الرجاء، قبل أن يرد اﻷهلي بثلاثة أهداف متتالية في الشوط الثاني، حملت توقيع وليد أزارو وباسم علي وإسلام محارب، في الدقائق 51 و59 و73 على الترتيب.

بتلك النتيجة، يواصل اﻷهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 48، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب، ستقام يوم 8 فبراير المقبل.

ولم يكتف اﻷهلي بالثلاثة أهداف ومواصلة الصدارة، بل وسع الفارق مع اﻹسماعيلي أقرب منافسيه إلى ست نقاط، مستفيدًا من تعثر الدراويش في نفس الجولة، بالتعادل مع اﻷسيوطي سبورت بهدف لكل فريق.

في المقابل، تزداد معاناة الرجاء المطروحي مع كل مباراة يخوضها بالمسابقة، بعدما تجمد رصيده عند 12 نقطة، في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب المسابقة، ويحتاج معجزة للبقاء في الدوري الموسم المقبل.