اﻷهلي يضم إنبي لقائمة ضحاياه برباعية مع الرأفة

علي المصريواصل فريق الكرة اﻷول بالنادي اﻷهلي، انطلاقته الناجحه وعروضه المميزة في الدوري المصري الممتاز، بتغلبه علي ضيفه إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما علي ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الأسبوع الثاني عشر من المسابقة.سجل سعد سمير هدف اﻷهلي اﻷول في الدقيقة 28، من ركلة رك

علي المصري

واصل فريق الكرة اﻷول بالنادي اﻷهلي، انطلاقته الناجحه وعروضه المميزة في الدوري المصري الممتاز، بتغلبه علي ضيفه إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما علي ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الأسبوع الثاني عشر من المسابقة.

سجل سعد سمير هدف اﻷهلي اﻷول في الدقيقة 28، من ركلة ركنية نفذها وليد سليمان داخل منطقة جزاء إنبي، ارتقى لها وقابلها برأسه قوية داخل الشباك، معلنا عن هدف التقدم للمارد الأحمر.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق نجح النيجيري أجايي في إضافة الهدف الثاني من خلال لعبة ثنائية مع عبدالله السعيد في الجانب الأيسر، لتصل الكرة له داخل منطقة الجزاء ويسددها بشكل رائع في أقصى الزاوية اليسرى لحارس مرمى إنبي، معلنا عن الهدف الثاني.

وتمكن صلاح محسن، لاعب الفريق البترولي، من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط بثلاث دقائق، من خلال كرة عرضية أرضية داخل منطقة جزاء الأهلي حولها محسن بقدمه داخل شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

وأنهي المغربي وليد أزارو الذي أضاع عددا كبيرا من الفرص خلال لقاء اليوم، المباراة إكلينيكيا في الدقيقة 54، بتوقيعه علي الهدف الثالث، بعدما سدد عرضية أجاي في القائم اﻷيسر ﻹنبي، قبل أن يتابعها برد فعل سريع برأسه في المرمي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضائع، أختتم البديل أحمد الشيخ رباعية اﻷهلي، بعدما أستغل خروج علي لطفي حارس إنبي، ليضعها في الزاوية الضيقة اﻷرضية لمرمي الفريق البترولي.

بتلك النتيجة يقفز اﻷهلي للمركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده للنقطة 22، ويتبقي للفريق 4 لقاءات مؤجلة، فيما تجمد رصيد إنبي عند 15 نقطة وظل في المركز السابع.