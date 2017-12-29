اﻷهلي يستغل استسلام بتروجيت بفوز كبير

علي المصري





حقق فريق الكرة الأول بالنادي اﻷهلي، فوزا كبيرا علي ضيفه بتروجيت “المستسلم”، بثلاثية أهداف نظيفة، في المبارة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، ضمن لقاءات اﻷسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز.





شهدت المباراة تسجيل الجنوب أفريقي

فاكاماني ماهلامبي، في الدقيقة 26، ألغاه حكم اللقاء محمد معروف، بداعي التسلل، بناء علي أشاره من مساعده اﻷول محمود أبوالرجال، وأظهرت اﻹعادة التليفزيونية صحة الهدف.





سجل وليد سليمان هدف اللقاء اﻷول، في الدقيقة 61، بتسديدة رائعة سكنت شباك عمرو حسام حارس مرمي الفريق البترولي، وأضاف عبدالله السعيد الهدفين الثاني والثالث “من ضربة جزاء” في الدقيقتين 77 و81.





بتلك النتيجة يرفع اﻷهلي رصيده للنقطة 33، وظل في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وقلص الفارق مع اﻹسماعيلي المتصدر إلي 4 نقاط، علما بأن للأهلي مباراتين مؤجلتين مع المقاولون العرب والنصر، فيما تجمد رصيد بتروجيت عند 17 نقطة، وظل في المركز الثاني عشر بالجدول.





وفي مباراة أخري أقيمت اليوم أيضا، ضمن المرحلة ذاتها، انتزع مصر المقاصة، نقطة ثمينة من مضيفه الاتحاد السكندري 2 ـ 2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة.





وتقدم زعيم الثغر بهدف سجله نور السيد في الدقيقة العاشرة، وتعادل جون أنطوي للفريق الفيومي في الدقيقة 34، ثم سجل أحمد الألفي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 65، قبل أن يسجل مروان حمدي هدف التعادل للضيوف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.





ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف أمام وادي دجلة، كما رفع مصر المقاصة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن.