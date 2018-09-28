اﻷهلي يدرس التقدم بالتماس لإلغاء عقوبات الكاف

علي المصري:يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التقدم بالتماس لإلغاء العقوبة الموقعة من جانب الاتحاد اﻷفريقي لكرة القدم "كاف"، علي فريق الكرة بالنادي.وسيعقد الخطيب جلسة مع أعضاء مجلسه، بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للأهلى، المنعقدة حاليا بمقر النادي بالجزيرة، لحسم قرار تقديم

علي المصري:

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التقدم بالتماس لإلغاء العقوبة الموقعة من جانب الاتحاد اﻷفريقي لكرة القدم “كاف”، علي فريق الكرة بالنادي.

وسيعقد الخطيب جلسة مع أعضاء مجلسه، بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للأهلى، المنعقدة حاليا بمقر النادي بالجزيرة، لحسم قرار تقديم الالتماس من عدمه.

وكان “الكاف” قد أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة المصري، يفيد بتوقيع عقوبة 20 ألف دولار غرامة، ومباراتين بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ، بسبب هتافات الجماهير المسيئة في لقاء حوريا كوناكري الغيني، في دور الثمانية من البطولة.

وسيسمح بحضور الجماهير مباراة وفاق سطيف، الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وفي حالة تكرار الهتافات ستضاعف العقوبات.