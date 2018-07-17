اﻷهلي يحيي آماله الأفريقية بفوزه على تاونشيب ويصعد لوصافة المجموعة

_ الترجي يستمر علي الصدارة بفوز شاق علي كمبالا





علي المصري





أحيا الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻷهلي، بفوز كبير، علي تاونشيب البتسواني، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.





سجل هدف اللقاء الأول، المغربي وليد أزارو، في الدقيقة الـ37، قبل أن يضيف التونسي علي معلول الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 75، وأختتم إسلام محارب ثلاثية اﻷهلي، في الدقيقة 79.





وضمن المجموعة ذاتها، خطف الترجي الرياضي التونسي ثلاث نقاط ثمينة، من أنياب ضيفه كمبالا سيتي اﻷوغندي، بالتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي الملعب اﻷوليمبي برادس.





بتلك النتائج، يظل الترجي علي رأس المجموعة اﻷولي، برصيد سبعة نقاط السابعة، ويقفز اﻷهلي من المركز الرابع للثاني، بعدما رفع رصيده للنقطة الرابعة، وظل تاونشيب في المركز الثالث بتجمد رصيده عند 3 نقاط، فيما تراجع كمبالا سيتي للمركز الرابع، بثلاثة نقاط.