اﻷهلي يحبط انتفاضة المقاولون العرب بخماسية مقابل هدفين

على المصرىأحبط فريق الكرة اﻷول بالنادي اﻷهلي، انتفاضه ضيفه المقاولون العرب، بالفوز عليه بخمسة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث والعشرون من الدورى الممتاز.سجل المغربي وليد أزارو هدف اﻷهلي اﻷول، بعد مرور 7 دقائق فقط علي إنطل

على المصرى

أحبط فريق الكرة اﻷول بالنادي اﻷهلي، انتفاضه ضيفه المقاولون العرب، بالفوز عليه بخمسة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث والعشرون من الدورى الممتاز.

سجل المغربي وليد أزارو هدف اﻷهلي اﻷول، بعد مرور 7 دقائق فقط علي إنطلاقة اللقاء، وفي الدقيقة 16، أضاف النيجيري جونيوز أجايي الهدف الثاني للقلعة الحمراء.

وقلص محمد فاروق النتيجة للمقاولون العرب في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن الشوط اﻷول، قبل أن ينجح أحمد علي في تسجيل الهدف الثاني للذئاب، في الدقيقة 57، من ضربة جزاء، حصل عليها طاهر محمد طاهر، بعد عرقلته من جونيور أجايي.

ومن خطأ دفاعي قاتل، أرتكبه محمد أبو السعود حارس مرمي المقاولون العرب، صحح أجايي خطأ ركلة الجزاء، وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة 85.

وأمن البديل إسلام محارب فوز اﻷهلي، بتسجيله للهدف الرابع، في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع، قبل أن يختتم وليد أزارو مهرجان اﻷهداف، بتسجيله للهدف الثاني له والخامس لفريقه، بعدها بدقيقتين.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلى للنقطة 60، محتفظا بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 14 نقطة عن اﻹسماعيلي أقرب ملاحقيه، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 31 نقطة، وتراجع للمركز التاسع.

وعلى ستاد طنطا، وضمن نفس الجولة، واصل فريق طلائع الجيش، نتائجه الجيدة مع مديره الفنى حلمى طولان، وحقق فوزا صعبا وغاليا على مضيفه طنطا، بهدف نظيف، سجله صلاح أمين في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، بخطأ فادح من أحمد ربيع الشيخ حارس مرمى طنطا.

بهذا الفوز الثمين، رفع طلائع الجيش، رصيده إلى 32 نقطة، وقفز إلى المركز الثامن، بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بينما تجمد رصيد طنطا عند 21 نقطة في المركز السادس عشر بالمسابقة، وهو المركز الذى يهبط بصاحبه لدورى المظاليم، برفقة أصحاب المركزين الـ 17 و18.