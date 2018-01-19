اﻷهلي يجدد عقود 4 لاعبين.. ويرفض رحيل فتحى للسعودية

علي المصري: أعلنت لجنة الكرة بالنادي اﻷهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، عن تجديد عقد حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لمدة موسمين. وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إن "عاشور" قام بالتوقيع على بياض، ولم تكن له…

علي المصري:

أعلنت لجنة الكرة بالنادي اﻷهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، عن تجديد عقد حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لمدة موسمين.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إن “عاشور” قام بالتوقيع على بياض، ولم تكن له أي شروط وترك التقدير المالي للجنة الكرة، وأضاف أن “عاشور” جدد لمدة موسمين، وأن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي بالنسبة لكلٍّ من عبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي وصبري رحيل، ولكن نظرًا لضيق الوقت وتلاحم المباريات لم يتمكن من إنهاء هذه الأمور.

وكشفت لجنة الكرة عن تجديد عقد وليد سليمان، لاعب الفريق، لمدة موسمين، و قام اللاعب بالتوقيع على بياض، ولم تكن له أي شروط وترك التقدير المالي للجنة الكرة.

وتم تجديد عقدي باسم علي ومحمد هاني، لاعبي الفريق، و تم تمديد عقد اﻷول لمدة أربع سنوات، فيما وقع الثانى لخمس سنوات، وقام اللاعبان بالتوقيع على عقودهما الجديدة على بياض.

وأشاد عبدالحفيظ بموقف الرباعي حسام عاشور ووليد سليمان وهاني وباسم علي، الذين لم يستغرق مناقشة تجديد عقودهم أي وقت، وكانت رغبتهم واضحة في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي، وبادروا بالتوقيع على بياض، وهذا الأمر بالتأكيد سيكون محل تقدير من لجنة الكرة التي لن تبخل على الفريق ولاعبيه في إطار حرصها على تحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي، واستعادة لقب دوري الأبطال والعودة للمشاركة من جديد في بطولة العالم للأندية.

وقال مدير الكرة بالأهلي إن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد حسم التجديد لبقية اللاعبين بالتنسيق مع لجنة الكرة؛ للحفاظ على استقرار مسيرته المحلية والقارية.

وفي سياق آخر، قال “عبدالحفيظ” إن لجنة الكرة لم تناقش في اجتماعها العرض التي تلقاه اللاعب أحمد فتحي، الظهير الأيمن، من فريق الشباب السعودي.

وأكد أن اللجنة تمسكت باستمرار أحمد فتحي مع الفريق، ولم تناقش العرض الذي تلقاه اللاعب من الشباب السعودي.

وأضاف أن اللجنة وجهت الشكر للنادي الشقيق، خاصًة أن “فتحي” من الركائز الأساسية للفريق مع بقية زملائه، ولا يمكن التفريط فيه، شأنه شأن عبدالله السعيد وشريف إكرامي وصبري رحيل.