اﻷهلي يتجاوز اﻷسيوطي محققًا فوزه الحادي عشر على التوالي

علي المصريواصل فريق الكرة بالنادي اﻷهلي انتصاراته وصدارته للدوري، بتحقيق فوزه الحادي عشر على التوالي بالمسابقة، على حساب ضيفه اﻷسيوطي سبورت، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.سجل هدف ال

علي المصري





واصل فريق الكرة بالنادي اﻷهلي انتصاراته وصدارته للدوري، بتحقيق فوزه الحادي عشر على التوالي بالمسابقة، على حساب ضيفه اﻷسيوطي سبورت، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف اللقاء الوحيد، البديل وليد سليمان في الدقيقة 70 من عُمر اللقاء، ليواصل اﻷهلي صدارته جدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده للنقطة 63، فيما تجمّد رصيد اﻷسيوطي سبورت عند 29 نقطة، وظل في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت، عصر اليوم، ضمن الجولة نفسها، فرض التعادل السلبي دون أهداف، كلمته على مواجهة مصر المقاصة ضد ضيفه طنطا، في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي.

وشهدت مباراة اليوم الجمعة، الظهور الأول للحارس أحمد عادل عبد المنعم، المنضم حديثًا للمقاصة من الأهلي، واﻷخير للفريق الفيومي تحت قيادة مديره الفني عماد سليمان، الذي قدم اعتذاره عن الاستمرار في منصبه، بسبب سوء النتائج.

ورفع المقاصة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري اللمتاز، فيما ارتفع رصيد طنطا إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر.