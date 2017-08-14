اﻷهرام العقارية تعلن مشاركتها فى TREEX 2017

رضوى عبدالرازق

كشف المهندس محمد طاهر، مدير عام شركة الأهرام العقارية؛ عن مشاركة الكيان في معرض ثقة العقاري TREEX 2017 الخميس المقبل التى تستمر فعالياته لمدة 4 أيام، وتشهد الشركة تطورات كبيرة، إذ إنها اعتمدت إستراتيجية جديدة تهدف إلى التقريب الكامل بين الشركة وتطلعات عملائها.



وأكدطاهر أن شركته بنت رؤيتها الجديدة على محاولة تحقيق تصورات العميل الكاملة حول مفهوم السكن الذي يحلم به.



وأوضح أن المعرض يعتبر فرصة جيدة لتحقيق أولى خطوات هذه الاستراتيجية، بحيث تقترب الشركة من عملائها في المعارض العقارية، بحيث تتعرف على طموحاتهم، وتدعم فكرة التواصل المباشر معهم وتعرض جديد مشروعاتها التنافسية بالمعرض.



وتابع طاهر: إن المعارض العقارية تعتبر فرصة كبيرة لتقديم الشركات العقارية أفضل ما لديها من مشروعات ومميزات تنافسية، تصب بطبيعة الحال في مصلحة العميل.



وعن طبيعة إستراتيجية التقارب مع العملاء، أوضح طاهر أن شركة الأهرام تحاول أن تقترب من عملائها من خلال توفير معادلة العميل الصعبة وهي المقدمات القليلة، مع أطول فترة سداد، بأقل سعر للمتر، مع الموقع المتميز، بالإضافة للمشروعات المميزة، والتقسيم الداخلي المبتكر، حيث إن شركة الأهرام تعتبر أول شركة تبدأ في تصميم الدوبليكس المتكرر وليس البيزمينت والأرض كما هو المتعارف عليه.



وعن مشروعات الأهرام العقارية، ألمح “طاهر” إلى أن الشركة تنافس هذا الموسم بالعديد من المشروعات الجديدة، مصحوبة بمميزات تنافسية غير مسبوقة، حيث انها تعد من الشركات القلائل التي تملك مشروعاتها بالسوق العقارية، ما يجعلها قادرة وبكل ثقة على الالتزام مبواعيد التسليم وجودة المشروعات.



وأضاف طاهر أن الأهرام العقارية تمتلك العديد من المشروعات بمختلف أحياء القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، على رأسها حي بيت الوطن، بمساحات وأنظمة سداد مختلفة ومتنوعة تتناسب مع كل الإمكانيات والرغبات.



وختم طاهر بأن شركة الأهرام العقارية تعمل جاهدة لتكون أول شركة مصرية تحقق التقارب الكامل مع عملائها، بحيث تكون وجهة كل عميل يبحث عن الرفاهية والأمان في السكن، وقد حققت الشركة نجاحات متكرر وكونها تسعى دائما لتكوين شراكة حقيقية مع عملائها بحيث يكون الشريك الأول لها في النجاح

