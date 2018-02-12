اﻷسيوطي ينفي رسميا توقيع لاشين للأهلي

– اللجنة الفنية تجتمع برئيس النادى لبحث تعاقدات الدرجات اﻷدني





علي المصري





أصدر مجلس إدارة الأسيوطي سبورت، برئاسة المهندس محمود الأسيوطى رئيس مجلس إدارة النادي، بيانا رسميا، اليوم الاثنين، ينفي خلاله توقيع مهند لاشين، لاعب خط وسط الفريق، للنادي الأهلي، في الفترة الأخيرة.





وقال المجلس، في بيان رسمي، إن اللاعب لم يوقع على عقود انتقاله لأي فريق، وحسم موقفه سيكون بنهاية الموسم، وكشف عن عرض نادي الزمالك الذي كان يرغب في إنهاء صفقة لاشين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، وأشارت أيضًا إلى أن الأهلي طلب ضم اللاعب، إلا أنه ليس معروضًا للبيع، حتى الآن.





من جانب أخر، عقد اليوم الاثنين، الاجتماع الثالث للجنة الفنية التى شكلها النادى لمتابعة لاعبوا القسم الثانى والناشئين بجميع أنحاء الجمهورية، حضره رئيس النادي، وهادى خشبة مدير الكرة بالنادي، وعادل صديق مسئول اللجنة بقطاع بحرى، وعادل خليل مسئول اللجنة بقطاع الصعيد، ومحمد عادل مدير شئون اللاعبين بالفريق، وعصام عيد مدير قطاع الناشئين بالنادى.





وتطرق الاجتماع لاستعراض خطة العمل فى المرحلة السابقة، والاتفاق على الخطوات القادمة، وأهمها الاستقرار على بعض أسماء للاعبين فى القسم الثانى والثالث ببحرى والصعيد بعد متابعتهم من قبل اللجنة، وسيتم التفاوض على ضمهم للنادى فى أقرب فرصة، مع متابعة بعض الأسماء التى عرضت على اللجنة، تمهيدا لتقديم تقرير مفصل عنها لإدارة الفريق والجهاز الفنى لإبداء الرأى النهائي فى التعاقد معهم.





وأكد رئيس النادى أن سياسة المجلس تعتمد على اكتشاف المواهب وتقديمها للكرة المصرية، وأخرها محمد عنتر المنتقل للزمالك، ولهذا تم إعطاء الصلاحيات كاملة لمسئولى اللجنة الفنية للبحث عن مواهب جديدة فى جميع أنحاء الجمهورية.