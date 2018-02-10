اﻷسيوطي يقسو على النصر ويدفعه بقوة للمظاليم

علي المصريأمطر فريق الأسيوطي سبورت، شباك ضيفه النصر، بخمسة أهداف مقابل هدف، ليواصل مسلسل نتائجه الطيبة هذا الموسم، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب قرية الأسيوطي في الجولة الثالثة والعشرين للدوري المصري الممتاز.تقدم النصر بهدف في الدقيقة 20 عن طريق حجاج عويس، قبل أن يتعادل اﻷسيوطي به

علي المصري



أمطر فريق الأسيوطي سبورت، شباك ضيفه النصر، بخمسة أهداف مقابل هدف، ليواصل مسلسل نتائجه الطيبة هذا الموسم، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب قرية الأسيوطي في الجولة الثالثة والعشرين للدوري المصري الممتاز.

تقدم النصر بهدف في الدقيقة 20 عن طريق حجاج عويس، قبل أن يتعادل اﻷسيوطي بهدف الناميبي بينسون شيلونجو في الدقيقة 23، وأضاع محمود القط ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 35، لترتد بهدف للأسيوطي عن طريق إسلام صيام في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، سجل مهند لاشين في الدقيقة 58، والجنوب أفريقي إيزاك ميلومي في الدقيقة 71، وعمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 82 من ضربة جزاء.

ورفع الأسيوطي رصيده بقيادة مديره الفني علي ماهر إلى 29 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد النصر عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.