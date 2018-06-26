اﻷرجنتين تصطدم بفرنسا في ثمن نهائي المونديال

- الدنمارك في مواجهة صعبة أمام كرواتياعلي المصريتأهل منتخب اﻷرجنتين لدور الستة عشر لكأس العالم "روسيا 2018"، بعد فوزها علي نيجيريا، بهدفين مقابل هدف، لتضرب موعدا ساخنا مع فرنسا في ثمن نهائي المونديال.وجاء منتخب راقصي التانجو، في المركز الثاني ضمن المجموعة الرابعة، برصيد أربعة نقاط، لتواج

– الدنمارك في مواجهة صعبة أمام كرواتيا

علي المصري



تأهل منتخب اﻷرجنتين لدور الستة عشر لكأس العالم “روسيا 2018″، بعد فوزها علي نيجيريا، بهدفين مقابل هدف، لتضرب موعدا ساخنا مع فرنسا في ثمن نهائي المونديال.

وجاء منتخب راقصي التانجو، في المركز الثاني ضمن المجموعة الرابعة، برصيد أربعة نقاط، لتواجة الديوك الفرنسية صاحبة الصدارة في المجموعة الثالثة برصيد سبعة نقاط، يوم السبت المقبل.

فيما ستلعب الدنمارك ثاني المجموعة الثالثة برصيد خمسة نقاط، مع كرواتيا صاحبة الصدارة في المجموعة الرابعة برصيد تسعة نقاط، وسيقام هذا اللقاء يوم اﻷحد المقبل.

وكشفت شركة أديداس للمنتجات الرياضية الستار، اليوم الثلاثاء، عن الكرة الجديدة لمباريات الدور ثمن النهائي، وتتشابه الكرة الجديدة “ميشتا تليستار” بشكل كبير مع كرة “تليستار 18” التي استخدمت خلال مرحلة المجموعات بالبطولة، لكنها تتميز باللون الأحمر المعبر عن ألوان البلد المضيف، كما يعبر عن منافسات أكثر قوة مع إنطلاق المرحلة الثانية من البطولة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميشتا، كلمة روسية تعني “الحلم”، وستستخدم الكرة الجديدة مع إنطلاق منافسات الدور الثاني يوم السبت المقبل.

وتمتلك الكرة شكلاً جديداً تماماً تحتفظ بأفضل ما في كرة برازوكا، وهي كرة المباراة الرسمية لكأس العالم 2014، مع إضافة تقنية جديدة لتحقيق أقصى قدر من الأداء، ومرت الكرة باختبارات مكثفة لضمان تناسبها مع احتياجات أفضل اللاعبين في العالم، حيث شارك في الاختبار بعض الأسماء الرائدة في المنتخبات الوطنية والأندية.

وتتميز كرة ميشتا بشريحة مضمنة، وهي المرة الأولى التي يتم استخدامها في كرة القدم مما يجعلها أكثر الكرات ابتكاراً في كأس العالم حتى الآن.