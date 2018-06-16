اﻷرجنتين تسقط في فخ إيسلندا.. وفرنسا تفلت من كمين إستراليا

ميسي يضيع ركلة جزاء.. وجريزمان يستفيد من تقنية الفيديو ﻷول مرة في تاريخ المونديال علي المصري أهدر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ركلة جزاء في الشوط الثاني لتفرض أيسلندا، التي تشارك في كأس العالم لأول مرة، على بطلة العالم مرتين التعادل 1-1 في المجموعة الرابعة يوم السبت. ووضع سيرجيو أجويرو

ميسي يضيع ركلة جزاء.. وجريزمان يستفيد من تقنية الفيديو ﻷول مرة في تاريخ المونديال

علي المصري

أهدر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ركلة جزاء في الشوط الثاني لتفرض أيسلندا، التي تشارك في كأس العالم لأول مرة، على بطلة العالم مرتين التعادل 1-1 في المجموعة الرابعة يوم السبت.





ووضع سيرجيو أجويرو الأرجنتين في المقدمة في الدقيقة 19، لكن أيسلندا، وهي أصغر بلد من حيث عدد السكان يتأهل إلى كأس العالم، أدركت التعادل بعد أربع دقائق بعدما سجل الفريد فينبوجاسون من مسافة قريبة.

وحصلت الأرجنتين على ركلة جزاء في الدقيقة 64 بسبب مخالفة من هوردور ماجنوسون ضد أجويرو لكن ميسي سددها ضعيفة لينقذها الحارس هانيس هالدورسون.

وتقام المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، في التاسعة من مساء اليوم السبت، حيث يلتقي منتخبا كرواتيا ونيجيريا في مباراة متكافئة.







تقنية الفيديو تساعد فرنسا لتخطي استراليا

تخطى منتخب فرنسا عقبته الأولى في مونديال روسيا، بفوزه الصعب على أستراليا 2-1، اليوم السبت في كازان، حيث اعتمدت تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

ومنحت التقنية ركلة جزاء لفرنسا، حاملة لقب 1998 ووصيفة 2006، ترجمها المهاجم أنطوان جريزمان في الدقيقة 58)، قبل أن يعادل قائد أستراليا ميلي يدينياك من نقطة الجزاء أيضا في الدقيقة 62، فيما منح بول بوجبا هدف الفوز للاعبي المدرب ديدييه ديشان قبل نهاية المباراة بتسعة دقائق فقط.

وفي أول استخدام لتقنية الفيديو في تاريخ المونديال، أوقف الحكم الأوروجوياني أندريس كونيا اللعب بعد عرقلة لم يحتسبها لأنطوان جريزمان، قبل أن يعيد النظر بقراره، ويمنح ركلة الجزاء.

ويبدو أن حكم المباراة تلقى إشارة من حكم الفيديو المساعد بوجود عرقلة، وتوجه لمراجعة اللقطة عبر الشاشة على حدود ملعب استاد “كازان أرينا”، ليعلن احتساب ضربة الجزاء للفريق الفرنسي، ليكون أول قرار حاسم يتخذ عبر نظام حكم الفيديو المساعد بالمونديال.

وتقام في السادسة مساء اليوم السبت المباراة الثانية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، وتجمع منتخبي بيرو والدنمارك في سارانسك.