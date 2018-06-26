اﻷرجنتين تتأهل بشق اﻷنفس لثمن نهائي المونديال.. ونيجيريا تودع بشرف

كرواتيا تحافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة بفوزها على إيسلنداعلي المصريتأهّل منتخب اﻷرجنتين لدور الستة عشر من كأس العالم "روسيا 2018"، بفوز شاق على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، ضمن لقاءات الجولة الثالثة واﻷخيرة لدور المجموعات للمجموعة الرابعة من المونديال، فيما حافظت كرواتيا على صدارة المجموعة

كرواتيا تحافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة بفوزها على إيسلندا



علي المصري



تأهّل منتخب اﻷرجنتين لدور الستة عشر من كأس العالم “روسيا 2018″، بفوز شاق على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، ضمن لقاءات الجولة الثالثة واﻷخيرة لدور المجموعات للمجموعة الرابعة من المونديال، فيما حافظت كرواتيا على صدارة المجموعة بفوزها على إيسلندا، بالنتيجة نفسها.





افتتح ليونيل ميسي، لاعب المنتخب الأرجنتيني، التهديف لمنتخب التانجو، في الدقيقة 14 من عُمر الشوط اﻷول، ليسجل البرغوث هدفه الأول في المونديال الحالي، بعد 662 دقيقة من الصيام منذ آخِر آهدافه في 2014 ضد نيجيريا أيضًا.

وحقق ميسي رقمًا مميزًا خلال المباراة، بعدما أصبح ثالث لاعب أرجنتيني يسجل في 3 بطولات مونديال “2006 و2014 و2018” بعد دييجو مارادونا في 1982 و1986 و1994، وجابريل باتيستوتا في 1994 و1998 و2002.

وسجل فيكتور موسيس هدف التعادل لنيجيريا في الدقيقة 51 من ضربة جزاء احتسبها حكَم اللقاء التركي كونيت شاكير، ضد خافيير ماسكيرانو الذي عاق ليون بالوجون عن الوصول للكرة.

وأنقذ ماركوس روخو هدف الفوز للأرجنتين في الدقيقة 86، ليمنح راقصي تلتانجو تأشيرة المرور لدور الستة عشر، وأقصى المنتخب النيجيري من المونديال.

وأصبح فرانكو أرماني، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني، الحارس رقم 17 الذي يحمي عرين راقصي التانجو في نهائيات كأس العالم، ولا يوجد منتخب لديه عدد أكثر من ذلك، بعدما دفع خورخي سامباولي المدير الفني للأرجنتين، بأرماني بدلًا من ويلي كاباييرو بعد خطأ حارس تشيلسي الساذج ضد كرواتيا في الجولة الماضية 3- 0.

وضمن الجولة والمجموعة نفسها حافظت كرواتيا على صدارة المجموعة الرابعة، بفوزها على أيسلندا، بهدفين مقابل هدف سجله ميلان باديلي للمنتخب الكرواتي، في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، قبل أن يحتسب الحكم اﻹسباني أنطونيو لاهوز، ضربة جزاء ﻹيسلندا، ترجمها جيلفي سيجوردسون، لهدف التعادل في الدقيقة 76، قبل أن يسجل إيفان بيريسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 90+1.

بتلك النتائج تواصل كرواتيا تصدر المجموعة، بعدما حصدت سبعة نقاط، وخطف اﻷرجنتين وصافة المجموعة، بعدما رفعت رصيدها ﻷربعة نقاط، وتأهلا سويًّا للدور الثاني، فيما ودّعت نيجيريا “3 نقاط في المركز الثالث”، وإيسلندا “نقطة في قاع المجموعة” من الدور اﻷول.