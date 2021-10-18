بورصة وشركات

اي فاينانس : زيادة رأس مال «اي هيلث» و«اي تاكس» مع التوسع في أفريقيا (فيديو)

أكد نقل نماذج التجارب الناجحة إلي إفريقيا
محمد مجدي 1:14 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 1:14 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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كشف إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة إي فاينانس أن زيادة رأس المال للشركة سيدعم الخطط التوسعية والتي تتركز في قطاعات مثل الصحة في مجال التأمين الصحي ، من خلال إطلاق إي هيلث لمساعدة الحكومة في خدمة التأمين الصحي لنحو 120 مليون مواطن وذلك ضمن التحول الرقمي و ميكنة التأمين الصحي .

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وقال سرحان خلال لقاء عبر الفيديوكونفرنس في برنامج الأسواق العربية على فضائية العربية أنه تم تأسيس شركة منذ 3 اشهر و هي إي تاكس لمنظومة الضرائب و مستهدف أن تتعامل مع الشركات والافراد الممولين للضرائب المصرية.

موضحاً أن تلك الشركتين في حاجة إلي زيادة رأس المال إضافة إلي 4 شركات أخري تابعة لشركة اي فاينانس .

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و أضاف سرحان أنه مستهدف التوسع في أفريقيا حيث أن كل النماذج الناجحة في مصر سواء حكومية أو قطاع خاص سيتم تجربتها في إفريقيا .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة #اي_فاينانس إبراهيم سرحان يتحدث لـ @Nadine_bn عن تفاصيل الطرح الأولي للشركة الذي تمت تغطيته 61 مرة #مصر #الأسواق_العربيةتم النشر بواسطة ‏الأسواق العربية – Al Arabiya Business‏ في الاثنين، ١٨ أكتوبر ٢٠٢١

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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