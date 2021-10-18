اي فاينانس : زيادة رأس مال «اي هيلث» و«اي تاكس» مع التوسع في أفريقيا (فيديو)

كشف إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة إي فاينانس أن زيادة رأس المال للشركة سيدعم الخطط التوسعية والتي تتركز في قطاعات مثل الصحة في مجال التأمين الصحي ، من خلال إطلاق إي هيلث لمساعدة الحكومة في خدمة التأمين الصحي لنحو 120 مليون مواطن وذلك ضمن التحول الرقمي و ميكنة التأمين الصحي .

وقال سرحان خلال لقاء عبر الفيديوكونفرنس في برنامج الأسواق العربية على فضائية العربية أنه تم تأسيس شركة منذ 3 اشهر و هي إي تاكس لمنظومة الضرائب و مستهدف أن تتعامل مع الشركات والافراد الممولين للضرائب المصرية.

موضحاً أن تلك الشركتين في حاجة إلي زيادة رأس المال إضافة إلي 4 شركات أخري تابعة لشركة اي فاينانس .

و أضاف سرحان أنه مستهدف التوسع في أفريقيا حيث أن كل النماذج الناجحة في مصر سواء حكومية أو قطاع خاص سيتم تجربتها في إفريقيا .