«اي فاينانس»: «خالص» حصلت على رخصة لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية

أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اي فاينانس للاستثمارت المالية والرقمية أن شركة خالص لحلول المدفوعات التابعة للمجموعة حصلت مؤخرا من للهيئة العامة للرقابة المالية على ترخيص لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصرية. .

أضاف في تصريحات صحفية اليوم على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين شركة اي كاردز التابعة لمجموعة اي فاينانس وشركة TGI الزيبمبابوية ،أن الخدمات المالية غير المصرفية مثل التمويل الاستهلاكي لم تكن ضمن أنشطة المجموعة ، لافتا إلي ان شركة خالص تتعاون مع شركات التأمين في مصر لتحصيل وسداد الاقساط التأمينية المختلفة .

وتابع سرحان أن شركات التامين لديها خدمات وتطلعات نحو التكنولوجيا والتحول الرقمي ونسعى في خالص لتلبية هذه الاحتياجات .