اي فاينانس توقع اتفاقية تعاون مع التعليم العالي وصناع الخير لدعم طلاب التكنولوجيا

فاينانس” توقع اتفاقية تعاون مع “التعليم العالي” و”صناع الخير” لدعم طلاب التكنولوجيا أعلنت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، توقيعها بروتوكول تعاون مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة صناع الخير، لتقديم المنح الدراسية لطلاب التعليم الفني والكليات التكنولوجية ضمن مبادرة “تكافؤ” لاختيار أفضل الطلاب المتميزين لمساعدتهم على استكمال دراستهم على مستوى التعليم الفني والكليات التكنولوجية وفقاً لتميز وتطلع الطلاب الأحق بالمنح الدراسية فى تلك المجالات الفنية والتكنولوجية.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال مشاركة مجموعة “إي فاينانس” كشريك استراتيجي لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجي CairoICT2022، المنعقد خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كضيف شرف المعرض فى دورته السادسة والعشرين وسط حضور مكثف للشباب والطلاب الأكثر اهتماماً بمختلف المجالات التكنولوجية.

وشهد التوقيع كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و إبراهيم سرحان الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، و مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

ويأتي ذلك فى إطار الدور التنموي لمجموعة “إي فاينانس” ودورها فى مجالات المسئولية المجتمعية تماشياً مع توجهات الدولة المصرية فى دعم التعليم الفنى والكليات التكنولوجية وتنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى بناء الجمهورية الجديدة، حيث تقوم مجموعة “إي فاينانس” خلال مبادرة “تكافؤ”، بتقديم عدد من المنح الكلية والجزئية لسداد المصروفات عن نسبة من الطلاب المتفوقين وغير القادرين على سداد مصروفات التعليم.

وتقدم مجموعة “إي فاينانس” خلال مبادرة “تكافؤ”، عدداً من المنح لسداد المصروفات بقيمة إجمالية 8 ملايين جنيه على مدار أربع سنوات بواقع 2 مليون جنيه سنوياً لنحو 200 طالب من طلاب منظومة التعليم الفني والتعليم الثانوي العام الراغبين فى الالتحاق بالجامعات التكنولوجية وتقدر المنحة للطالب الواحد بنحو 10 الآف جنيه سنوياً، كما تشمل المنح دعم الطالب الذى يحصل على تقدير امتياز تراكمى ليكمل دراسته العليا من ماجستير ودكتوراه، مع إتاحة الفرصة لتعيين المتفوقين فى شركات مجموعة “إي فاينانس”.

ويتم الإعلان عن تلك المنح والتقدم لها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بمجرد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات والثانوية العامة للطلاب الذين تم ترشيحهم من قبل وزارة التعليم العالي وتقديمهم لمؤسسة صناع الخير للموافقة على تأهيلهم للمنحة الدراسية بعد البحث الميداني والاجتماعي للتأكد من مدى استحقاقهم لتلك المنحة بعد تقدمهم بالمستندات المطلوبة، كما يشترط لاستمرار حصول الطالب على المنحة استمرار حصوله على تقدير سنوى لا يقل عن جيد.

ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديره لجهود المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية الرائدة المتخصصة فى المجال التكنولوجي، حيث تمثل مبادرة “تكافؤ” نموذجا رائعا لتعاون الجهاز التنفيذى للدولة ممثل فى وزارة التعليم العالى والقطاع الاقتصادي من خلال مسئوليته المجتمعية متمثل فى مجموعة “إي فاينانس” والمجتمع المدنى ممثل فى مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتحقيق هدف الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى ودعم النابغين فيه من غير القادرين لاستكمال تعليمهم حفاظا على تفوقهم.

وقال إبراهيم سرحان الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة بصفتها أحد رواد التكنولوجيا فى مصر، والذراع الحكومي المرنة فى التحول الرقمي، فإنها لا تدخر جهداً نحو دعم التطور التكنولوجي على كافة المستويات ولا سيما دعم الشباب الأكثر طموحاً وشغفاً نحو الابتكار والتعلم التكنولوجي، لضمان مستقبل رقمي مليء بالكوادر والكفاءات الوطنية ضمن رؤية مصر 2030.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، أن مبادرة تكافؤ التى تم توقيع بروتوكول تعاون بشأنها تدعم المحافظة على ثروة مصر البشرية من الطلاب المتفوقين غير القادرين بدعمهم للحفاظ على تفوقهم، وكذا دعم القطاعات التعليمية التى تمثل أهمية قومية ومنها الجامعات التكنولوجية.