«اي سكور» تفتتح أول فروعها بمحافظة الإسكندرية

افتتحت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “اي سكور” أول فروعها بمحافظة الإسكندرية ، ومن المقرر أن يبدأ العمل فيه اعتباراً من الثاني من شهر يناير 2020 لتسيير إجراءات استخراج التقارير ومراجعة البيانات (Self-inquiry and data review) لعملاء الائتمان في الثغر والمحافظات المحيطة.

يأتي ذلك عقب أكثر من 10 أعوام من التطوير وفي إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات المجلس القومي للمدفوعات ومبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي والتحول الرقمي، حيث تستمر في التوسع لتطوير أعمالها وطرح العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة لنشاط الشركة الرئيسي والتي تساهم في إتاحة معلومات متنوعة إلكترونياً لتيسير الإجراءات على العملاء المختلفين.

وصرح محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “اي سكور” بأن البنك المركزي منح الموافقة على افتتاح أول فروع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score.

وأوضح كفافي أن اي سكور بالإسكندرية والذي يقع بمول محطة قطار سيدي جابر – شارع الحرية ، هو أول فرع يتم افتتاحه لخدمة الجمهور لاستخراج التقارير الائتمانية الخاصة بهم وأيضا لتقديم طلبات لمراجعة البيانات وذلك بخلاف المركز الرئيسي في القرية الذكية بالجيزة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية العامة للشركة في تقديم حلول تشغيلية أكثر كفاءه وفاعلية بعد دراسة متطلبات السوق والعملاء في مختلف المجالات من أجل تسيير الإجراءات علي العملاء في شتى انهاء جمهورية مصر العربية.

وتتلخص الاستراتيجية العامة لشركة اي سكور في المحاور التالية

النمو المالي وتحقيق الأرباح والتوجه للعملاء

التوجه نحو العملاء وتقديم حلول تكنولوجية لهم وذلك عن طريق ابتكار منتجات جديدة وعقد شراكات جديدة مع الجهات المرتبطة بالسوق المالي والمصرفي وكذلك استهداف فئات جديدة من العملاء والتوسع في افتتاح فروع جديدة.

التسويق والمنتجات التنافسية

تطوير العلامة التجارية بما يعكس التوجه الاستراتيجي للشركة لتصبح مركز للمعلومات، وإنشاء إدارة جديدة للبحوث والتطوير، وتطوير سياسة التسعير وتقديم أسعار تناسب الفئات المستهدفة، وتقديم عروض مجمعة للعملاء بحيث يتضمن كل عرض أكثر من منتج من منتجات الشركة

الكفاءة التشغيلية

تقديم مشروعات جديدة تساعد في الحفاظ على العملاء واجتذاب عملاء جدد، ووضع قواعد وإجراءات تحفز من الابتكار والتطوير، والتركيز على إدارة علاقات العملاء والحفاظ عليهم، وتقديم حلول عملية أكثر كفاءة وفاعلية.

الحوكمة والمخاطر

الالتزام بقواعد البنك المركزي، والتأكد من تفعيل وتحديث معايير امن المعلومات، وتطبيق أطر مخاطر التشغيل وفق أفضل الممارسات المطبقة .

متابعة بنود التكاليف وترشيدها

إدارة أفضل للأصول، والانفاق على تكنولوجيا المعلومات وفق دراسات جدوى معتمدة، تحديث إجراءات الشراء والتعاقدات لتكون أكثر فاعلية .

تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا واستمرارية الاعمال

تطوير البنية التحتية التقنية وفق أحدث الممارسات المطبقة، وتنمية القدرة على الابتكار ومواكبة التطورات في المجالات التقنية والمعلوماتية، واستكشاف التقنيات الحديثة مثل Blockchain and Artificial Intelligence)، والحفاظ على سياسية استمرارية الأعمال واختبارها خلال العام أكثر من مرة بصفة منتظمة

الموارد البشرية

تشجيع وتنمية ثقافة الابتكار والحث على اتباعها، والعمل على جذب المهارات البشرية التي تتمتع بالمهارة المطلوبة بسوق العمل وخاصة Digital Skills، وتدريـب الموارد البشرية وتطويـرها وفق متطلبات سوق العمل وخاصة فيما يخص أمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والمخاطر .