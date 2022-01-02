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ايون العالمية للوساطة: توافر البيانات وتمكين التكنولوجيا سيغيران قواعد لعبة إعادة التأمين

سيصبحا العمود الفقرى للأعمال لتحليل المخاطر
مروة عبد النبي 1:22 ص, الأثنين, 3 يناير 22 1:22 ص, الأثنين, 3 يناير 22

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كشف قادة شركة ايون العالمية للوساطة أن إدارة البيانات فى الوقت الحالى هى القادرة فعليا على “تغيير قواعد اللعبة” لإعادة التأمين .

وقال آندي مارسيل ، الرئيس التنفيذي لشركة Aon’s Reinsurance Solutions ، إن التمكين التكنولوجي أمر بالغ الأهمية للنجاح المستقبلي لصناعة إعادة التأمين. وبالاخص فى إدارة البيانات

وأشار إلى أن الفهم والتقدير الحقيقيين للتأمين الذي بدأ يحدث خلال- تفشى فيروس كورونا-  العامين الماضيين – يرجع جزئيًا إلى العدد المتزايد من الحلول التقنية.

إستخدام التكنولوجيا فى تقديم مقترحات أكثر جاذبية للعملاء

وأوضح أنه تتمثل إحدى أكبر الفرص لشركات التأمين في كيفية استخدام التكنولوجيا والبيانات لإضفاء الحيوية على التأمين لعملائنا  سواء كان ذلك في توجيه تجارب أفضل للعملاء ، أو بناء مقترحات أكثر جاذبية ، أو استخدام الرؤى لمنع الأزمات أو استكشاف تفكير مستقبلي جديد موديلات

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وأكد أن التكنولوجيا والبيانات ستصبح العمود الفقري للأعمال وربما يكون هذا هو الموضوع الأكبر لأي رئيس تنفيذي

وتابع أن دور التكنولوجيا في قطاع إعادة التأمين يعتمد على القدرة على استخدام البيانات في الوقت الفعلي وتحليل المخاطر التي ستكون فائقة الأهمية علاوة على وجوب التحرك لإمتلاك هذه القدرة.

وأضاف قائلا: “عندما تكون لديك القدرة على جلب البيانات والمعلومات والعمل عليها في الوقت الفعلي ، فسوف يغير ذلك قواعد اللعبة”.

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وأشار إلى أنه إذا كان بالإمكان إدارة بيانات الإرسال ومعلومات الوثائق وبيانات العرض في الوقت الفعلي ، فسيؤدي ذلك إلى إنشاء “ديناميكية لم نشهدها من قبل”.

الصناعة بحاجة أكبر للتركيز على تفاصيل المنتج

ورداً على تحديات COVID-19 الأخيرة وعناصر عدم رضا العملاء حول صياغة وثائق التأمين والتغطية ، قال إن التواصل أمر بالغ الأهمية ، وأن الصناعة بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على تفاصيل المنتج وعملية المطالبات.

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وأكد أنه يميل للتركيز على مفهوم الأقساط والقضاء وقتا كافيا في التفكير والحديث عن تجربة هذا الادعاء وقيمة هذا الادعاء

وأوضح أن السوق بحاجة الى تقديم  قيمة ودعمًا هائلين للمجتمع والعملاء  بالرغم انهم ليسوا الاجدر على توصيله مثل ما هو مغطى ما لم يتم تغطيته ، ما هو التوقع ، ما المقصود والغرض من العقد أو الاتفاقية لذلك  يجب أن يكون واضحًا لكل من العميل وشركة التأمين ، وفي النهاية لشركة إعادة التأمين ، فيما يتعلق بما يقدمون له التغطية وما هي التوقعات المستقبلية.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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