«ايه بي بي مصر» تطلق أسبوع السلامة والصحة المهنية

انطلقت فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية والاستدامة بشركة ايه بي بي- مصر، الذي تنظمه الشركة لجميع موظفيها في مصر، يتضمن مجموعة من المحاضرات والأنشطة العملية التي تغطى عدة محاور رئيسية؛ منها القيادة الآمنة، والاستدامة وعلاقتها ببيئة عمل آمنة، وسبل الحفاظ على الصحة البدنية.

قال المهندس محمد سالم، مدير قطاع منتجات توزيع الكهرباء في إيه بي بي مصر وشمال وسط أفريقيا، إن الشركة تحرص، عبر تنظيم هذا الأسبوع، على تنفيذ إستراتيجية الصحة والسلامة بالشركة وفق أحدث البرامج والدورات العالمية، وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كل الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بالشركة.

محمد سالم أثناء اللقاء

وأكد سالم أن تحقيق السلامة والصحة المهنية لا ينحصر فقط في التركيز على العاملين بالمصانع والمنشآت وتوفير منتجات آمنة واستخدام الوسائل الوقائية في المصانع والطرق،

ولكن يتعدى ذلك للاهتمام بسلامة الموظفين بالمكاتب من خلال توفير بيئة عمل صحية من الناحية النفسية والبدنية، وتعليم مهارات مثل الإسعافات الأولية والقيادة الآمنة.

وقال إبراهيم هشام، مدير الصحة والسلامة المهنية لقطاع منتجات توزيع الكهرباء بالشركة، إن تطبيق قواعد وتعليمات السلامة والصحة المهنية والالتزام بتأمين العنصر البشرى تعدّ الركيزة الأساسية لضمان سير العمل بجميع المواقع التي نعمل بها،

سواء في المواقع التصنيعية أو أماكن العمل بالشركة، وذلك من خلال نشر الوعي بأسس السلامة والصحة بما يضمن استدامتها والحفاظ على بيئة عمل آمنة ويضمن ازدهار الأعمال وتحقيق النمو.

وترتكز إستراتيجية ABB للاستدامة 2030 على3 محاور رئيسية؛ هي: تمكين مجتمع منخفض الكربون، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز التقدم المجتمعي داخل بيئة العمل وفي المجتمعات التي تعمل فيها.

تسعى “ايه بي بي”، من خلال المبادرات والفاعليات المختلفة، لنشر ثقافة الاستدامة في مجال الصحة والسلامة المهنية وجعلها جزء لا يتجزأ من عمل الشركة لتصبح بمثابة أسلوب حياة لجميع العاملين من خلال توفير التدريب والتوعية والتعليم والمساعدة،

بما يسهم في زيادة وجودة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال منتجاتها ومشروعاتها في جميع المجالات.