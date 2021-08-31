ايه إم بست : نظرة مستقبلية مستقرة لنشاط إعادة التأمين العام الجارى

منحت مؤسسة ايه إم بست للتصنيف الإئتمانى شركات إعادة التأمين العالمية AM Best نظرة مستقبلية مستقرة لقطاع إعادة التأمين العالمى.

وقالت مؤسسة ايه ام بست AM Best ان النظرة السلبية لشركات إعادة التأمين العالمية فى عام 2020 كانت بسبب الأحداث غير المسبوقة والتى سيطر فيها فيروس كورونا -على العالم كله إضافة إلى أكبر 5 خسائر كارثية متوسطة الحجم.

الإعادة قادرة على امتصاص صدمة الوباء

وأشارت ايه إم بست AM Bestإلى أن شركات إعادة التأمين العالمية بشكل عام كانت قادرة على امتصاص صدمة الوباء على الرغم من الخسائر المادية.

وأضافت أن شركات الاعادة ظلت ميزانياتها العمومية مرنة ، فقد تم تجديد الأعمال التجارية بموجب شروط وأحكام أكثر تقييدًا وبأسعار أفضل.

ولاحظت ايه ام بست قدرة شركات إعادة التامين التفاف وعدم يقين بشأن احتياطيات المطالبات الضخمة المتعلقة بـ COVID – ومعظمها تم تكبدها ولكن لم يتم الإبلاغ عنها (IBNR) – والتي سيستغرق تطويرها سنوات.

وربطت ايه ام بست مافعلته شركات إعادة التأمين العالمية تلك المخاطر بسببن الاول هو رفع أسعارها لإدارة مخاطرها بشكل أفضل علاوة عل تزايد الإعتماد على التكنولوجيا وهو مايحتاج إستثمارات مالية ضخمة

وأكدت أن عدم وجود بدائل استثمارية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة يقود التركيز المتزايد على نتائج الاكتتاب.

الالتزام بالمرونة والإبتكار للحفاظ على حصص أكبر

وأشار محللو ايه ام بست إلى أن التغيير في الاتجاهات الاقتصادية ، الذي يعتمد بشكل كبير على السياسات الحكومية غير المتوقعة ، قد يغير توقعات المستثمرين بشكل كبير.

علاوة على ذلك ، يشير تقرير AM Best إلى أن التجارة العالمية وبيئة الأعمال تتطور بسرعة ، وأصبحت مترابطة بشكل متزايد وتهيمن عليها الأصول غير الملموسة.

ونصح المحللين معيدي التأمين بالمرونة والابتكار من أجل الحفاظ على أهميتها في الاقتصاد الأوسع والحصول على حصة أكبر من المخاطر غير القابلة للتأمين لأنها تعتبر غير قابلة للقياس ، أو غير قابلة للإدارة ، أو نظامية – مما يترجم دور أصغر لصناعة إعادة التأمي مالم تحاول جاهدة

و تاريخياً ، واجه قطاع إعادة التأمين العالمي العديد من التحديات من الكوارث الطبيعية من صنع الإنسان ،وبيئات أسعار الفائدة المنخفضة ، وتطوير الاحتياطي المعاكس إلى المنافسة الشديدة على الرغم من هذه التحديات لوحظ كيف استوفت دائمًا قدرتها على دفع المطالبات