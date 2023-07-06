ايهاب توفيق يكشف حقيقة إحيائه حفلا ليلة وفاة علاء عبد الخالق: أكاذيب وإشاعات

تعرض النجم ايهاب توفيق لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد انتشار صور لحفله الأخير الذي أحياه بمدينة العلمين الجديدة ، وقامت كثير من المواقع بنشر صور الحفل واتهامها لايهاب توفيق أنه أحيا الحفل ليلة وفاة صديق عمره الفنان الكبير علاء عبد الخالق الثلاثاء عن عمر يناهز 59 عاما .

وحرص ايهاب على نفي هذا الكلام واللغط الذي حدث حوله بسبب هذا الأمر من خلال فيديو قام بنشره عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” فقال ” “فيديو لتوضيح أكاذيب بعض المواقع الصحفية بخصوص احياء حفل فى يوم وفاة اخي و صديقى علاء عبد الخالق رحمة الله عليه.. بوست الحفلة موضح فيه تاريخ الحفلة وهو يوم ٣٠ يونيو 2023 ، أي قبل وفاة علاء عبد الخالق ب5 أيام تقريبا وليس كما اتهمته هذه المواقع أنه قام باحياء الحفل بعد حضوره جنازة صديق عمره .

وأوضح : “بعمل الفيديو علشان أنفي الخبر اللي نزل أمس، بعد وفاة أخويا وصديقي علاء عبد الخالق، أنه بعد ما قمنا بمراسم الدفن والجنازة، إني توجهت لعمل حفلة في الساحل الشمالي بنفس الليلة، الكلام ده مش مظبوط أبدا والصور اللي بعض المواقع الكاذبة اللي نزلتها من حفلة يوم 30 يونيو”.

وأضاف توفيق : “أرجو من المواقع دي إنهم يشيلوا الخبر ده تماما، وتنفيه، وإلا هقوم ضدهم بكل الإجراءت القانونية اللي تردلي حقي في الخبر الكاذب اللي شاركوا في انتشاره عني”.