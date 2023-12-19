«اينوفت»: شراكتنا مع نهضة مصر ستعمل على تغير منحى التعليم في مصر‎

قالت دينا عيد الوهاب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اينوفيت مصر للتعليم، إن الشراكة مع نهضة مصر تمثل خطوة جادة وتحولا في منحى التعليم بمصر.

وأوضحت أن اينوفيت بدأت أعمالها خلال فتره تفشي فيروس كورونا، لافتة إلى أن اللاعب الأكبر لنجاح الشركة كان وجود التحديات التي ساهمت في زيادة فاعلية الشركة.

وأضافت أن الشركه بدأت بفرعين أولهما فرع المعادي وفرع الفيوم، مبينة أن سيرا بدأت بعد ستة أشهر بالدخول ضمن هيكل ملكية اينوفيت مما أدى لتطوير حجم اعمال الشركه وزياده انتشارها في السوق المصرية.

وأرجعت اختيار مدينة الفيوم للتواجد في المحافظة خاصة أن الشركة تتميز بتقديم مناهج تعمل على دمج المهارات وتنمية سلوكيات الطلاب.