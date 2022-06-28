«ايلومينا» : مصر ستصبح مركزا رائدا لعلم الجينوم بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

أشادت بولا داودي، نائب أول الرئيس والمدير العام لشركة «ايلومينا» بأوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، الشركة المتخصصة في تسلسل الحمض النووي، بتطلعات الحكومة المصرية لمشروع الجينوم. جاء ذلك عقب لقائها الأخير مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بغرفة التجارة الأمريكية في الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الغرفة مؤخرًا للاحتفال بمرور قرنٍ على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

معالجة قضايا الرعاية الصحية الوطنية مثل السرطان والأمراض الوراثية

وأعربت «دادوي» عن إعجابها بجهود الحكومة، قائلة: «إنني معجبة للغاية بكيفية استخدام الحكومة المصرية لعلم الجينوم لمعالجة قضايا الرعاية الصحية مثل السرطان والأمراض الوراثية، مما يدعم تطلعاتها بأن تصبح مصر مركزًا رائدًا لعلم الجينوم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

«ايلومينا» تدعم برنامج الجينوم المصري

ويهدف مشروع الجينوم المصري إلى تطبيق الطب الدقيق على المستوى الوطني باستخدام تسلسل الجيل التالي، وتفخر شركة «ايلومينا» بدعم هذا البرنامج.

وشاركت «ايلومينا» في بعثة غرفة التجارة الأمريكية “Green Tech”، بدعم وشراكة مع الغرفة، والتقوا خلالها برئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء المجلس؛

وذلك لمناقشة أحدث الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، وكذلك العديد من فرص الاستثمار في القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك الرعاية الصحية.

وقالت سامية شريف، رئيس قطاع الشئون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط بشركة «ايلومينا»، إن الشركة باستخدامها أحدث التقنيات وضعت نفسها كشركة رائدة عالميًّا في فهم صحة الإنسان من خلال علم الجينوم.

وتتمثل رؤية «ايلومينا» الجوهرية في استخدام تقنيات مبتكرة لتحليل التباين الجيني والوظيفي بشكل أفضل.

كما تسعى لتمكين الاقتصاد من خلال استكشاف الحمض النووي على نطاق أوسع من أي وقت مضى. ومن خلال خدماتهم يمكن للأطباء والمرضى الإجابة على الأسئلة المتعلقة بطفرات الخلايا، وأصول الأمراض، بالإضافة إلى تفشي الأمراض في المستقبل.

وأعربت شريف عن امتنانها للمشاركة بالمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، قائلة: «خلال مشاركتنا بالمؤتمر الطبي الأفريقي، عقدنا عدة اجتماعات مع كبار المسئولين وصُناع القرار بالحكومة المصرية، فيما يتعلق بالدعم الذي يمكن أن تقدمه «ايلومينا» فيما يتعلق بأبحاث الجينوم، مع التركيز على الأمراض النادرة وأمراض الدم والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية».