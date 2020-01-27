«ايكيا» تتطلع لافتتاح ثانى أكبر فروعها بـ مول العرب

فى الآونة الأخيرة عقدت شراكة مع واحدة من أفضل المدارس فى مصر لتثقيف الطلاب بشأن إعادة التدوير

تتطلع شركة ايكيا للمفروشات المنزلية التابعة لمجموعة الفطيم، لافتتاح ثانى فرع لها فى مصر بمول العرب خلال العام الجارى.

قال فينود جايان، المدير العام لشركة ايكيا ، إنه منذ افتتاح أول متجر فى مول كايرو فيستفال سيتى وحققت معدلات نمو مرتفعة واستقبلت أكثر من 8.5 مليون زائر خلال الأعوام الماضية.

أضاف أن ايكيا خلال 2019، افتتحت نقطتين جديدتين لالتقاء العملاء» Pop-Up store « فى واحدة من المناطق الحيوية لدى المصريين فى شهور الصيف وهى الساحل الشمالى.

قال إن الشركة تخطط لأن تكون جزءًا من السوق المصرية، مشيراً إلى أن معدل نموها محلياً يعد ضخماً، ويجعلها متفائلة بمستقبل عملها فى ظل توفر الكثير من الفرص المتاحة الجاذبة.

أكد أنها تلعب دورًا كبيرًا لدعم المجتمع المصري، ليس فقط من خلال المتاجر الجديدة التى تقوم بإنشائها، ولكنها ملتزمة بتحقيق الاستدامة ودعم رؤية الاستدامة المصرية الخاصة باستراتيجية 2030.

لفت إلى أنه فى الآونة الأخيرة عقدت شراكة مع واحدة من أفضل المدارس فى مصر لتثقيف الطلاب بشأن إعادة التدوير، مشيراً إلى أنه قد انبهر بالمشاريع التى تم إنتاجها من مواد تم إعادة تدويرها.

تابع أن الشركة اشتركت مع استوديو تصميم “شجرة” لخلق مساحة خضراء على السطح فى إحدى المدارس الموجودة بمنطقة القناطر الخيرية، ووضع فصول على السطح فى الهواء تهدف إلى نشر الوعى حول المساحات الخضراء وخلق تجربة تعليمية أفضل للطلاب.

أشار إلى أن مصر تمتاز بالعديد من الإمكانات، منها أنها سوق كبيرة تضم أكثر من 90 مليون شخص، وبالتالى توفر مكاناً لاستضافة الكثير من العلامات التجارية.

قال إنه رغم من تواجد الشركة فى مصر منذ سنوات قليلة إلا أن السوق المصرية تعد أحد أكبر أسواقها فى منطقة الشرق الأقصى، كما سجل أقوى معدلات النمو فى المنطقة كلها، وتابع أن المستقبل الاقتصادى لمصر يبدو واعداً، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى تحقيق كل المؤشرات التى كان يستهدفها، منوهاً إلى أنه يعد أحد أكثر البرامج نجاحًا.

قال إن مصر تعد واحدة من أكثر أسواق التجزئة جاذبية على مستوى العالم فى ظل توافر الكثير من الإمكانات للعديد من العلامات التجارية.

تابع أنه قد انتعشت تلك الصناعة محلياً بشكل كبير على مدار 10 أعوام الماضية فى مصر وتمكنت من الحفاظ على معدل نمو إيجابى للغاية.

كشف عن بلوغ إجمالى مبيعات شركته فى العام الماضي، 7 ملايين قطعة موزعة بالتساوى على جميع منتجاتها، مؤكداً أنها تفتخر بالعدد الكبير من زوار متاجرها ومبيعاتها المستقرة والمتزايدة.

أضاف أن فريق من مصمميها يزورون منازل محلية للتعرف على أفكارها ووفقاً لذلك تتم عملية التصميم لمنتجات الشركة فيما بعد، حيث تقوم بتطوير الأفكار مع إضافة قيمة إلى المنازل ولكن بتكلفة منخفضة.

قال إنه يأتى الأشخاص إلى «أيكيا»، ويبحثون عن حلول وأفكار لزيادة استخدام المساحات الخالية من خلال استخدام منتجات بسيطة ومباشرة للغاية، وهى السمة الرئيسية التى تميزها محلياً.