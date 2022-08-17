«ايكو كونسيرف» تتوقع تشغيل القطار السريع السخنة العلمين عام 2026

توقعت شركة ايكو كونسيرف للاستشارات البيئة، تشغيل القطار السريع السخنة – العلمين خلال عام 2026 ، والذي سيستوعب قرابة 3500 عامل خلال فترة التنفيذ.

الخط الأخضر

وفي هذا الصدد أكد المهندس محمد عماد مسئول شركة ايكو كونسيرف للاستشارات البيئة، عن وجود العديد من التأثيرات الناتجة عن مشروع القطار السريع المزمع إنشائه بين منطقة العين السخنة، وحتى العلمين الجديدة، وذلك بمختلف المحافظات التي سيمر عليها.

وأشار خلال جلسة التشاور المجتمعي، التي عقدتها الشركة أمس بالتعاون مع الهيئة القومية للانفاق، إلى أن المشروع تم إطلاق عليه اسم المشروع الأخضر، حيث يقع ضمن ثلاث مشروعات تقوم بتنفيذها وزارة النقل حيث يتم إطلاق المشروع الثاني الى أسوان والآخر الى سفاجا والغردقة.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم بناء أقسام الخط الأخضر من السخنة الى العلمين على مستوى الطريق ” على مستوى الأرض ” وتزويدها بأسوار وحواجز لتجنب دخول الأشخاص والحيوانات إلى حرم الخط .

وأوضح أنه في بعض الأماكن سيتم إنشاء نقاط عبور للطرق والأنهار والترع ، وفي المناطق الحضرية أو بالقرب من معظم المحطات سيتم بناء الخط بدلا من ذلك باستخدام الجسور والممرات العلوية.

ولفت إلى أنه من المقرر إن يتم انشاء 22 محطة قطار على طول الخط الأخضر، والتي ستوفر أنواع مختلفة من خدمات القطارات مثل النقل السريع أو النقل الاقليمي أو شحن البضائع .

تنفيذ وفق المواصفات الدولية

وتابع مسئول شركة ايكو كونسيرف للاستشارات البيئية، أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع وفقا للمواصفات الدولية وأفضل الممارسات، حيث سيتم توفير جميع المعدات والمنتجات المطلوبة من قبل موردين دوليين ذوي جودة عالية، وتتماشى هذه المعدات مع متطلبات تشغيل القطارات فائقة السرعة المماثلة في الدول الاوربية، كما سيتم توفير أعلى مستويات الراحة ووأقل درجات الازعاج الممكنة للمجتمعات المحلية، كما سيتم تقليل مستويات الضوضاء والاهتزازرات الناتجة عن تشغيل الخط وفقا للمعايير الاوربية ومعايير جماية البيئة المصرية.

وأوضح أنه بدأت الاعمال الانشائية لبعض أجزاء الخط الاخضر عام 2021 وهو ما يعني انه فيما تم اعداد تقييم الاثر البيئي والاجتماعي منتصف 2022 كانت اعمال الانشاء جارية في معظم المحطات والعديد من اقسام الخط من المتوقع الانتهاء من الاعمال النشائية للخط الاخضر بما في ذلك الطريق للسكك الحديدية، والمحطات وورشة الصيانة بحلول عام 2025، موضحا أن تعرض بعض المناطق للضوضواء سيكون عدة أشهر فقط لان الاعمال النشائية مجزأ الى اقسام اصغر وستتقدم بشرعة.

وتوقع أن يعمل المشروع على استعياب قرابة 3500 عامل خلال وقت ذروة التنفيذ ، كما توفر غالبية القوي العاميلة 85% من المصريين ومن المناطق القريبة من مواقع الانشاء .

ورجح أن يتم البدء في تشغيل المشروع عام 2026 ومن المقدر أن يخدم حوالي 100 قطار ركاب عمليات التشغيل العادلة على مدار العام، وسيتم تقليل حركة المرور بشكل طفيف خلال عدد معين من الايام في السنة لتمكين الشركة المشغلة من تنفيذ أنشطة الصيانة الروتينية على الخط .

ولفت إلى أنه حسب الدراسات التي تمت على المشروع فمن المتوقع أن تكون أوقات الذروة للسفر بين الساعة السابعة والتاسعة صباحا وبين الساعة الخامسة والسابعة والنصف مساءا، كما يـاخذ الشركة المسئولة عن التشغيل في الاعتبار طلبات الركاب المتزايدة خلال المناسبات الخاصة مثل فترة رمضان وغيرها من الاحداث المدنية أو الريضاية أو الدينية وستوفر قطارات خدمة إضافية، كما سيوفر الخط الاخضر الخدمة لحوالي 500 راكب جالس في كل قطار و600 راكاب كحد أقصى في كل قطار ( بما في ذلك المقاعد القلابة والركاب الواقفين ) .

وأشار الى أنه تم تصميم المشروع ليعمل بمكوناته الأساسية لمدة تقارب 15 عاما، بعد هذه الفترة، وسيتم تطوير واحلال المكونات المادية والكهربائية للخط لتتناسب مع التقنيات الاكثر تقدما وأفضل المعايير المعمول بها .

وانتهت وزارة النقل والتحالف الفائز بمشروع القطار الكهربائي السريع «العلمين- العين السخنة» بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية من توزيع كافة الأعمال على الشركات.

وأكثر من 20 شركة ستشارك فى المشروع، وأُسند لهذه الكيانات تنفيذ الأعمال المدنية، وهى إنشاء المحطات والمسار وأخرى ستتولى توريد الفلنكات والبازلت.

وكشفت شركة سيمنز الألمانية للنقل منتصف يناير الماضى، أن تكلفة المرحلة الأولى من القطار السريع «السخنة – العلمين» تبلغ 3 مليارات دولار.

وتشمل الوحدات المتحركة «القطارات» والإشارات، وهندسة السكة، مؤكدة أن تلك المرحلة من المخطط افتتاحها مطلع عام 2023.