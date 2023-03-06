«ايكون للصناعات الهندسية» توقع عقدًا في السعودية بقيمة 24 مليون ريال

أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير “ايكون”، توقيع شركتها التابعة المملكة العربية السعودية عقد أعمال بقيمة 24 مليون ريال سعودي تعادل 200 مليون جنيه.

وقالت ايكون ، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين، إن هذا التعاقد حصلت عليه شركة تطوير المباني الجاهزة الصناعية التابعة من شركة تطوير التقنية للمقاولات السعودية.

ويختص التعاقد بتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل 48 وحدة كارفانات جاهزة، في إطار مشروع بمنطقة الربع الخالي بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر تنفيذ هذه الأعمال في غضون 5 أشهر من تاريخ اعتماد المخططات والتصميمات الإنشائية، وفقًا للعقد الموقع مع شركة تطوير التقنية للمقاولات السعودية.

ايكون أسست شركة كارافانات سعودية في أكتوبر الماضي

وأعلنت ايكون للصناعات الهندسية فى 5 أكتوبر الماضي، تأسيس شركة جديدة لإنتاج

بالمملكة العربية السعودية برأسمال مصدر 5 ملايين ريال سعودي.

وقالت “إيكون” في إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن هذه الشركة ستكون متخصصة في تصنيع وتوريد وتركيب مباني سابقة التجهيز بجميع مستلزماتها.

كما ستعمل في مجال تصنيع وحدات الإعاشة المتنقلة سابقة التجهيز المعروفة بالكرافانات إضافة إلى تصنيع ما يلزمها من منتجات مكملة.

انقسام ايكون إلى 3 شركات بالقيمة الدفترية للأسهم

البورصة-المصرية

وحصلت ايكون في يونيو الماضى، على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات تنفيذ عملية الانقسام إلى

، إحداها متخصصة فى صناعة ألواح الساندوتش بانلز.

وقالت إيكون، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن عملية الانقسام إلى ثلاث شركات ستجري بالقيمة الدفترية للأسهم طبقًا للقوائم المالية المنتهية 30 سبتمبر 2021.

ويتضمن مشروع الانقسام، المرسل للرقابة المالية، تأسيس شركتين (منقسمتين) تابعتين للشركة القاسمة الأم (إيكون للصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” التى ستبقى باسمها ونفس عدد الأسهم بنفس القيمة الاسمية قبل الانقسام.

وتحمل الشركة الأولى اسم “إيكون للمبانى سابقة التجهيز والكرافانات”، بينما تحمل الثانية اسم “إيكون للألواح المعزولة icons panels”.