«ايكون» للصناعات الهندسية تسجل إيرادات بقيمة 1.06 مليار جنيه فى 6 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” “ايكون”، ارتفاع إيراداتها إلى 1.06 مليار جنيه خلال النصف المنتهى يونيو 2022، مقارنة مع إيرادات بلغت مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم ايكون المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء، ارتفاع تكلفة النشاط إلى 758.7 مليون جنيه خلال النصف المذكور مقارنة بتكلفة بلغت 715.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

فيما تراجع صافى الربح المجمع إلى 72.2 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة مع 91.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما ارتفع صافى الربح المستقل للشركة الأم إلى 16.6مليون جنيه خلال النصف المذكور مقارنة بصافى ربح بلغ 12.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، وفقا للقوائم المالية المستقلة المرسلة للبورصة بالتوازى.

ايكون للصناعات الهندسية سجلت إيرادات بقيمة 592 مليون جنيه فى الربع الأول

وأظهرت نتائج أعمال ربعية سابقة، ارتفاع إيرادات الشركة إلى 592 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس 2022، مقارنة مع إيرادات بلغت 458 مليون جنيه خلال 2021.

وكشفت قوائم ايكون المجمعة المرسلة للبورصة (21 يوليو الماضى) ارتفاع تكلفة النشاط إلى 440 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بتكلفة بلغت 309.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

فيما تراجع صافى الربح المجمع إلى 29.8 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة مع 55.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما ارتفع صافى الربح المستقل للشركة الأم إلى 5.4 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة مع 3.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021، وفقا للقوائم المالية المستقلة المرسلة للبورصة بالتوازى.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.20 جنيه للسهم بنهاية مارس الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.36 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضي .

وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 2.09 مليار جنيه مقارنة مع إيرادات بلغت 1.44 مليار جنيه خلال 2021.

بينما تراجع صافى الربح المجمع بشكل خفيف (6.5%) إلى 131.1 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع 140.3 مليون جنيه خلال 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 15 مايو الماضى.

كما تراجع صافى الربح المستقل للشركة الأم إلى 79.6 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة مع 80 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

ايكون تشرع فى خطة الانقسام إلى ثلاث كيانات مستقلة

هيئة الرقابة المالية

وحصلت الشركة فى يونيو الماضى على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات تنفيذ عملية الانقسام إلى ثلاث شركات، إحداها متخصصة فى صناعة ألواح الساندوتش بانلز.

وقالت ايكون، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن عملية الانقسام إلى ثلاث شركات ستجري بالقيمة الدفترية للأسهم طبقًا للقوائم المالية المنتهية 30 سبتمبر 2021.

ويتضمن مشروع الانقسام، المرسل للرقابة المالية، تأسيس شركتين (منقسمتين) تابعتين للشركة القاسمة الأم (ايكون للصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” التى ستبقى باسمها ونفس عدد الأسهم بنفس القيمة الاسمية قبل الانقسام.

وتحمل الشركة الأولى اسم “ايكون للمبانى سابقة التجهيز والكرافانات”، بينما تحمل الثانية اسم “ايكون للألواح المعزولة icons panels”.

كينج سبان تتفاوض للاستحواذ على قطاع البانلز منذ نوفمبر الماضي

منزل مصنع من ألواح الساندوتش بانلز

وتلقّت الشركة، فى 22 نوفمبر الماضى، عرضًا للتحالف الإستراتيجى مع إحدى شركات مجموعة كينج سبان العالمية المتخصصة فى المجال نفسه.

ويختص التحالف بمجال تصنيع الساندويتش بانلز والأنشطة المرتبطة به، عن طريق استحواذ غير ملزم على حصة لا تقلّ عن 65% من قطاع الساندويتش بشركة ايكون، بعد إتمام إجراءات فصله فى شركة متخصصة مستقلة تابعة.

وتواصلت المفاوضات بين الشركتين، منذ نوفمبر الماضى، دون التوصل إلى صيغة نهائية حتى شهر أبريل 2022، وسمح مجلس الإدارة لكينج سبان ببدء عملية الفحص النافى للجهالة على الشركة المنقسمة لتصنيع البانلز (تحت التأسيس) تمهيدا للاستحواذ عليها.

وقرر المجلس، فى 8 ديسمبر الماضى، فصل نشاطين من أنشطة الشركة فى شركتين مستقلتين بينهما قطاع الساندوتش بانلز، دون انتظار نتائج عرض “كينج سبان” العالمية.

وكلف المجلس الإدارة التنفيذية بإعداد مشروع تقسيم ووضع القوائم الافتراضية للشركات الناتجة عن الانقسام استنادًا إلى القوائم المالية فى 30 سبتمبر 2021 كأساس للتقسيم الرأسى.

ومن المقرر تقييم الصفقة بما يعادل 8.5 مرة من صافى الأرباح المحققة بقطاع الساندوتش بانلز فى شركة ايكون (قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات) وفقا لما تسفر عن نتائج أعمال العام المالى 2021.

وتعمل مجموعة كينج سبان العالمية فى مجالات متعددة؛ من بينها الإنشاءات الهندسية، ويقع مقرها الرئيسى فى إيرلندا، وتمتلك 166 مركز تصنيع فى 70 دولة حول العالم، ويعمل لديها أكثر من 15 ألف عامل.

أما شركة ايكون فقد تأسست عام 1977 وأُدرجت فى البورصة منذ فبراير 1982، ويبلغ رأسمالها الحالى 485 مليون جنيه موزعا على 121.2 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين مجموعة من الأفراد من عائلة صقر بنسبة 44.48%، ومجموعة أخرى من عائلة الفار بنسبة 15.08%.

كما يستحوذ آخرون على 5.95% من إجمالي الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح مرسل حول هيكل الملكية فى 7 يوليو الماضى.