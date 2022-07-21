ايكون للصناعات الهندسية تسجل إيرادات بقيمة 592 مليون جنيه في 3 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” “ايكون”، ارتفاع إيراداتها إلى 592 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 458 مليون جنيه خلال العام السابق 2021.

وكشفت قوائم ايكون المجمعة المرسلة للبورصة الخميس ارتفاع تكلفة النشاط إلى 440 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بتكلفة بلغت 309.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

فيما تراجع صافى الربح المجمع إلى 29.8 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بصافى ربح بلغ 55.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

بينما ارتفع صافى الربح المستقل للشركة الأم إلى 5.4 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بصافى ربح بلغ 3.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021، وفقا للقوائم المالية المستقلة المرسلة للبورصة بالتوازى.

ايكون تقفز بإيراداتها إلى 2.09 مليار جنيه خلال العام الماضي

وتراجع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.20 جنيه للسهم بنهاية مارس الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.36 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضي .

وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 2.09 مليار جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 1.44 مليار جنيه خلال العام السابق 2021.

بينما تراجع صافى الربح المجمع بشكل خفيف (6.5%) إلى 131.1 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافى ربح بلغ 140.3 مليون جنيه خلال العام السابق 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 15 مايو الماضى.

كما تراجع صافى الربح المستقل للشركة الأم إلى 79.6 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بصافى ربح بلغ 80 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

الرقابة المالية توافق على خطة انقسام الشركة إلى 3 كيانات مستقلة

هيئة الرقابة المالية

وحصلت الشركة فى يونيو الماصى على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات تنفيذ عملية الانقسام إلى ثلاث شركات، إحداها متخصصة فى صناعة ألواح الساندوتش بانلز.

وقالت ايكون، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن عملية الانقسام إلى ثلاث شركات ستجري بالقيمة الدفترية للأسهم طبقًا للقوائم المالية المنتهية 30 سبتمبر 2021.

ويتضمن مشروع الانقسام، المرسل للرقابة المالية، تأسيس شركتين (منقسمتين) تابعتين للشركة القاسمة الأم (ايكون للصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” التى ستبقى باسمها ونفس عدد الأسهم بنفس القيمة الاسمية قبل الانقسام.

وتحمل الشركة الأولى اسم “ايكون للمبانى سابقة التجهيز والكرافانات”، بينما تحمل الثانية اسم “ايكون للألواح المعزولة icons panels”.

ايكون تلقت عرضا من كينج سبان للاستحواذ على قطاع البانلز منذ نوفمبر الماضي

وتلقّت الشركة، فى 22 نوفمبر الماضى، عرضًا للتحالف الإستراتيجى مع إحدى شركات مجموعة كينج سبان العالمية المتخصصة فى المجال نفسه.

وقالت الشركة، فى بيان مرسل للبورصة آنذاك، إن العرض مقدَّم من شركة كينج سبان لتصنيع البانلز؛ إحدى الشركات التابعة للمجموعة العالمية.

ويختص التحالف بمجال تصنيع الساندويتش بانلز والأنشطة المرتبطة به، عن طريق استحواذ غير ملزم على حصة لا تقلّ عن 65% من قطاع الساندويتش بشركة ايكون، بعد إتمام إجراءات فصله فى شركة متخصصة مستقلة تابعة.

وأبدى مجلس إدارة ايكون، فى 5 ديسمبر الماضى، موافقة مبدئية على عرض التحالف، وفوّض رئيسه فى التفاوض مع مجموعة كينج سبان حول صيغة التحالف المقترحة.

كما منح المجلس رئيسه صلاحية الاستعانة بالمستشارين الخارجيين لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة بشأن هذه الصفقة إنْ لزم الأمر، على أن يتم عرض النتائج على المجلس فور الانتهاء منها لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.

وتواصلت المفاوضات بين الشركتين، منذ نوفمبر، دون التوصل إلى صيغة نهائية حتى شهر أبريل 2022، وسمح مجلس الإدارة لكينج سبان ببدء عملية الفحص النافى للجهالة على الشركة المنقسمة لتصنيع البانلز (تحت التأسيس) تمهيدا للاستحواذ عليها.

كما وافق المجلس على تعيين شركة فرست كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية كمستشار مالي لعرض التحالف الإستراتيجى مع كينج سبان.

مجلس الإدارة قرر فصل نشاط البانلز دون انتظار نتائج عرض كينج سبان

بيت مصنع من ألواح الساندوتش بانل

وقرر المجلس، فى 8 ديسمبر الماضى، فصل نشاطين من أنشطة الشركة فى شركتين مستقلتين بينهما قطاع الساندوتش بانلز، دون انتظار نتائج عرض “كينج سبان” العالمية.

ويختص النشاط الثانى بإنشاء الوحدات الجاهزة وتصنيع الكرفانات، والذى تقرَّر فصله هو الآخر فى شركة متخصصة تابعة للشركة الأم.

وكلف المجلس الإدارة التنفيذية بإعداد مشروع تقسيم ووضع القوائم الافتراضية للشركات الناتجة عن الانقسام استنادًا إلى القوائم المالية فى 30 سبتمبر الماضى كأساس للتقسيم الرأسى.

والساندويتش بانل، عبارة عن ألواح معدنية مركبة تستخدم فى تغطية أسطح المبانى لحمايتها من العوامل الخارجية، كالحرارة والأتربة والرطوبة وغيرها، كما يستخدم فى العزل الصوتي والحرارى وإنشاء مخازن تبريد.

ويستخدم الساندويتش بانل عمومًا في المنشآت الصناعية والمباني التجارية ومخازن التبريد والمنشآت الاجتماعية ومحطات الطاقة والأبنية الزراعية ومباني تربية الحيوانات وغيرها.

ومن المقرر تقييم الصفقة بما يعادل 8.5 مرة من صافى الأرباح المحققة بقطاع الساندوتش بانلز فى شركة ايكون (قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات) وفقا لما تسفر عن نتائج أعمال العام المالى 2021.

وتعمل مجموعة كينج سبان العالمية فى مجالات متعددة؛ من بينها الإنشاءات الهندسية، ويقع مقرها الرئيسى فى إيرلندا، وتمتلك 166 مركز تصنيع فى 70 دولة حول العالم، ويعمل لديها أكثر من 15 ألف عامل.

أما شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير (المعروفة باسم ايكون) فقد تأسست عام 1977 وأُدرجت فى البورصة منذ فبراير 1982، وتعمل فى قطاع السلع الرأسمالية مع التركيز على البناء والهندسة، ويقع مقرُّها بمحافظة القاهرة.

ويبلغ رأسمالها الحالى 485 مليون جنيه موزعا على 121.2 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين مجموعة من الأفراد من عائلة صقر بنسبة 44.48%، ومجموعة أخرى من عائلة الفار بنسبة 15.08%.

كما يستحوذ آخرون على 5.95% من إجمالي الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح مرسل حول هيكل الملكية فى 7 يوليو الحالي.