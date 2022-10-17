«ايكون» تغلق ملف استحواذ «كينج سبان» العالمية بعد 11 شهرا من تقديمه

أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير “ايكون”، إغلاق ملف استحواذ مجموعة كينج سبان العالمية بعد 11 شهرًا تقريبًا من تقديم العرض المبدئي للشراء.

وقالت ايكون، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الاثنين، إن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق ملزِم فى ضوء التداعيات والأحداث الاقتصادية الراهنة.

وتلقّت الشركة، فى 22 نوفمبر الماضى (2021)، عرضًا للتحالف الإستراتيجي مع إحدى شركات مجموعة كينج سبان العالمية المتخصصة فى المجال نفسه.

ويختص التحالف بمجال تصنيع الساندويتش بانلز والأنشطة المرتبطة به، عن طريق استحواذ غير ملزِم على حصة لا تقلّ عن 65% من قطاع الساندويتش بشركة ايكون، بعد إتمام إجراءات فصله فى شركة متخصصة مستقلة تابعة.

ايكون سمحت لكينج سبان بعملية الفحص النافي للجهالة منذ أبريل الماضى

وتواصلت المفاوضات بين الشركتين، منذ العام الماضى، دون التوصل إلى صيغة نهائية حتى شهر أبريل 2022، وسمح مجلس الإدارة لكينج سبان ببدء عملية الفحص النافى للجهالة على الشركة المنقسمة لتصنيع البانلز (تحت التأسيس) تمهيدًا للاستحواذ عليها.

وقرَّر المجلس، فى 8 ديسمبر الماضى، فصل نشاطين من أنشطة الشركة فى شركتين مستقلتين بينهما قطاع الساندوتش بانلز، دون انتظار نتائج عرض “كينج سبان” العالمية.

وكلَّف المجلس الإدارة التنفيذية بإعداد مشروع تقسيم ووضع القوائم الافتراضية للشركات الناتجة عن الانقسام استنادًا إلى القوائم المالية فى 30 سبتمبر 2021 كأساس للتقسيم الرأسى.

ومن المقرر تقييم الصفقة بما يعادل 8.5 مرة من صافى الأرباح المحققة بقطاع الساندوتش بانلز فى شركة إيكون (قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات)، وفقًا لما تسفر عن نتائج أعمال العام المالى 2021.

وتعمل مجموعة كينج سبان العالمية فى مجالات متعددة؛ من بينها الإنشاءات الهندسية، ويقع مقرها الرئيسى فى إيرلندا، وتمتلك 166 مركز تصنيع فى 70 دولة حول العالم، ويعمل لديها أكثر من 15 ألف عامل.

أما شركة إيكون فقد تأسست عام 1977 وأُدرجت فى البورصة منذ فبراير 1982، ويبلغ رأسمالها الحالى 485 مليون جنيه موزعًا على 121.2 مليون، سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين مجموعة من الأفراد من عائلة صقر بنسبة 44.48%، ومجموعة أخرى من عائلة الفار بنسبة 15.08%.

كما يستحوذ آخرون على 5.95% من إجمالي الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5% وفقًا لآخر إفصاح مرسل حول هيكل الملكية فى 7 يوليو الماضى.

خطة للانقسام إلى ثلاثة كيانات وتأسيس شركة كارافانات سعودية

هيئة الرقابة المالية

وحصلت الشركة، فى يونيو الماضى، على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات تنفيذ عملية الانقسام إلى ثلاث شركات، إحداها متخصصة فى صناعة ألواح الساندوتش بانلز.

وقالت إيكون، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن عملية الانقسام إلى ثلاث شركات ستجري بالقيمة الدفترية للأسهم طبقًا للقوائم المالية المنتهية 30 سبتمبر 2021.

ويتضمن مشروع الانقسام، المرسل للرقابة المالية، تأسيس شركتين (منقسمتين) تابعتين للشركة القاسمة الأم (إيكون للصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” التى ستبقى باسمها ونفس عدد الأسهم بنفس القيمة الاسمية قبل الانقسام.

وتحمل الشركة الأولى اسم “إيكون للمبانى سابقة التجهيز والكرافانات”، بينما تحمل الثانية اسم “إيكون للألواح المعزولة icons panels”.

وأعلنت الشركة، فى 5 أكتوبر الحالي، موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة جديدة لإنتاج الكارافانات بالمملكة العربية السعودية برأسمال مصدر 5 ملايين ريال سعودي.

ومن المقرر أن تتخصص هذه الشركة في تصنيع وتوريد وتركيب مباني سابقة التجهيز بجميع مستلزماتها، إضافة إلى تصنيع وحدات الإعاشة المتنقلة سابقة التجهيز المعروفة بالكرافانات.