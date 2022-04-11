أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” “ايكون”، تعيين شركة فرست كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية كمستشار مالى لعرض التحالف الإستراتيجى مع مجموعة كينج سبان العالمية.

وقالت ايكون فى إفصاح مرسل للبورصة اليوم الإثنين إن مجلس الإدارة قرر تعيين فرست كابيتال إلى جانب شركة Alliance law لتقديم المشورة الفنية والقانونية الخاصة بالعرض.

كما وافق المجلس المنعقد فى 10 أبريل على السماح لشركة كينج سبان ببدء عملية الفحص النافى للجهالة على الشركة المنقسمة لتصنيع البانلز (تحت التأسيس ) تمهيدا للاستحواذ عليها.

ومن المقرر تعيين مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المنقسمة فى حالة توصل الطرفين إلى اتفاقية شراء ملزمة ،وفقا للإفصاح.

كينج سبان تقدمت بعرض استحواذ غير ملزم على ايكون منذ نوفمبر الماضى

وتلقت الشركة فى 22 نوفمبر الماضى عرضًا للتحالف الإستراتيجى مع إحدى شركات مجموعة كينج سبان العالمية المتخصصة فى نفس المجال (تواصلت المفاوضات بين الشركتين منذ ذلك التاريخ دون التوصل إلى صيغة نهائية حتى تاريخه).

وقالت الشركة فى بيان مرسل للبورصة آنذاك، إن العرض مقدم من شركة كينج سبان لتصنيع البانلز، إحدى الشركات التابعة للمجموعة العالمية.

ويختص التحالف بمجال تصنيع الساندويتش بانلز والأنشطة المرتبطة به، عن طريق استحواذ غير ملزم على حصة لا تقل عن 65% من قطاع الساندويتش بشركة ايكون بعد إتمام إجراءات فصله فى شركة متخصصة مستقلة تابعة.

وأبدى مجلس إدارة ايكون فى 5 ديسمبر الماضى موافقة مبدئية على عرض التحالف، وفوض رئيسه فى التفاوض مع مجموعة كينج سبان حول صيغة التحالف المقترحة.

كما منح المجلس رئيسه صلاحية الاستعانة بالمستشارين الخارجيين لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة بشأن هذه الصفقة إن لزم الأمر، على أن يتم عرض النتائج على المجلس فور الانتهاء منها لاتخاذ قرار نهائى بشأنها.

ايكون قررت فصل نشاط البانلز دون انتظار نتائج عرض كينج سبان

بيت مصنع من ألواح الساندوتش بانل

وقرر المجلس فى وقت لاحق (8 ديسمبر ) فصل نشاطين من أنشطة الشركة فى شركتين مستقلتين بينهما قطاع الساندوتش بانلز دون انتظار نتائج عرض “كينج سبان” العالمية.

ويختص النشاط الثانى بإنشاء الوحدات الجاهزة وتصنيع الكرفانات والذى تقرر فصله هو الآخر فى شركة متخصصة تابعة للشركة الأم.

وكلف المجلس الإدارة التنفيذية بإعداد مشروع تقسيم ووضع القوائم الافتراضية للشركات الناتجة عن الانقسام استنادًا إلى القوائم المالية فى 30 سبتمبر الماضى كأساس للتقسيم الرأسى.

ونوهت الشركة فى إفصاح الرد على استفسارات البورصة (3 يناير) إلى أن الإدارة التنفيذية تعكف حاليًا على دراسة مشروع التقسيم مع مراقب الحسابات، تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة فور انتهائه.

والساندويتش بانل، عبارة عن ألواح معدنية مركبة تستخدم فى تغطية أسطح المبانى لحمايتها من العوامل الخارجية، كالحرارة والأتربة والرطوبة وغيرها ،كما يستخدم فى العزل الصوتي والحرارى و إنشاء مخازن تبريد.

ويستخدم الساندويتش بانل عموما في المنشآت الصناعية والمباني التجارية ومخازن التبريد والمنشآت الاجتماعية ومحطات الطاقة والأبنية الزراعية ومباني تربية الحيوانات وغيرها.

كينج سبان : تقييم الصفقة سيعادل 8 مرات ونصف الأرباح المحققة فى 2021

ومن المقرر تقييم الصفقة بما يعادل 8.5 مرة من صافى الأرباح المحققة بقطاع الساندوتش بانلز فى شركة ايكون (قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات) وفقا لما تسفر عن نتائج أعمال العام المالى 2021.

وتعمل مجموعة كنج سبان العالمية فى مجالات متعددة من ضمنها الإنشاءات الهندسية، ويقع مقرها الرئيسى فى إيرلندا ،وتمتلك 166 مركز تصنيع فى 70 دولة حول العالم ويعمل لديها أكثر من 15 ألف عامل.

أما شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير (المعروفة باسم ايكون) فقد تأسست عام 1977 وأدرجت فى البورصة منذ فبراير 1982، وتعمل الشركة فى قطاع السلع الرأسمالية مع التركيز على البناء والهندسة، ويقع مقرها بمحافظة القاهرة.

ويبلغ رأسمالها الحالى 485 مليون جنيه موزعا على 121.2 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين مجموعة من الأفراد من عائلة صقر بنسبة 44.48% ، ومجموعة أخرى من عائلة الفار بنسبة 15.08%.

كما يستحوذ آخرون على 5.95% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر إفصاح مرسل حول هيكل الملكية فى 5 أكتوبر الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 114% خلال النصف التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى بدعم انتعاش الإيرادات.

وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 145.6 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة مع أرباح بلغت 68 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020،وفقا لنتائج الأعمال المرسلة للبورصة فى 13 ديسمبر الماضى.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.56 مليار جنيه تقريبا بنهاية سبتمبر مقارنة مع إيرادات بلغت 1.01 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى (مازالت نتائج العام كاملا فى مرحلة التجميع والإعداد).