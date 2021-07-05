«ايكونيك» للاستثمار العقارى تدرس إنشاء برج متنوع فى العاصمة الإدارية الجديدة

تتبنى شركة «ايكونيك» للاستثمار العقارى خطة توسعية طموح فى السوق المحلية بعد نجاحاتها اللافتة فى مجال الاسكان الفاخر والراقى فى مدينة العبور، وتخطط فى الفترة القادمة لإنشاء برج متنوع الاستخدام فى العاصمة الإدارية الجديدة أو إنشاء كمبوند سكنى متكامل على مساحة 50 فداناً.

أجرت «المال» حواراً موسعاً مع قيادات المجموعة وهم المستشار محمد السيد رئيس مجلس الإدارة، والمهندس على المقدم نائب رئيس مجلس الادارة، وطارق فتحى العضو المنتدب، أخيراً محمد مصطفى رئيس القطاع التجارى بالشركة، وذلك للحديث بشكل كامل حول سابق خبرات ايكونيك، وخطتها الحالية والمستقبلية فى السوق المحلية، ورؤيتهم لقطاع الاستثمار العقارى فى الفترة القادمة.

وخلال الحوار استعرضت قيادات ايكونيك تاريخها المميز فى وحدات الاسكان الفاخر والفيلات بمدينة العبور، وسعيها لإنشاء وحدات أخرى، بجانب تناول توسعاتها الحالية فى أراضى «بيت الوطن» بمناطق القاهرة الجديدة وشمال الرحاب والنرجس، كما تم التطرق لخططها التوسعية فى العاصمة الإدارية الجديدة وتفعيل انشطة تأسيس الفنادق والمنتجعات.

السيد: نفذنا 43 مشروعاً للإسكان الفاخر منذ التأسيس.. وتسعى لتفعيل نشاط الفنادق والمنتجعات

وفى البداية ، قال المستشار محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة ايكونيك للاستثمار العقارى ، إن ايكونيك تأسست عام 2009 فى فترة كانت مصر تبدأ حينها طفرة عمرانية حقيقية، وبدأت الشركة برأسمال مدفوع قارب 250 مليون جنيه، وحصلت على فئة أ من شركات التطوير العقارى، لتركز على الاسكان الراقى والفاخر، بجانب إنشاء كمبوندات متكاملة ومنتجعات وفنادق.

وأضاف السيد: قررنا فى بداية التأسيس التركيز على مدينة العبور رغم الإتجاه السائد حينها بالتوجه لمنطقة القاهرة الجديدة، واستندنا فى ذلك لتزايد الطلب على العقارات فى ظل ارتفاع الكثافة السكانية تزامناً مع رغبة عملاء أجانب فى تملك وحدات فى مصر.

وأشار إلى أن ايكونيك تركز فى مشروعاتها على تملك أراضى فى المدن العمرانية الجديدة لضمان سلامة العقود وتجنب أيه مخاطر قد تنتج بعد اطلاق المشروع، موضحاً أن الشركة باتت تعمل بنظام المطور العقارى المتكامل، فهى تملك أذرع تابعة فى مجال إدارة المشروعات، بجانب التشطيبات والتطوير العقارى والمقاولات.

وأوضح أن الشركة حصلت فى مرحلة لاحقة على شهادة الأيزو للجودة فى عمليات الانشاء والادارة، وتعتبر ايكونيك من الشركات المحلية القليلة التى حصلت على تلك الشهادة.

وقال إن الشركة أنهت فى السابق نحو 43 مشروعا فى السوق المحلية، النسبة الأكبر منها فى مدينة العبور، وتم التركيز على المشروعات الفاخرة والفيلات، كما أن هناك مشروعات أخرى قيد الإنشاء فى مناطق الحى الترفيهى والسابع وبيت الوطن فى منطقة العبور بخلاف أراضى شمال الرحاب والتى تضم نحو 18 عمارة ، بجانب مشروعات أخرى فى منطقة التجمع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ايكونيك للاستثمار العقارى أن الشركة ستدرس فى المرحلة القادمة اختراق مجال الفنادق والمنتجعات للاستفادة من حصولها مسبقاً على الفئة «أ» فى عمليات التطوير العقارى، بجانب تزايد الحاجة والطلب على تلك الوحدات فى السوق المحلية، لتضاف الى منتجات الشركة المتميزة فى مجال الاسكان الفاخر والتى باتت تملك به “براند” خاصاً بها فى مدينة العبور يقسم بطابع معمارى موحد.

وعن الدخول فى مدينة العبور الجديدة، فقد رأى السيد أن الشركة ستركز مستقبلاً على تنفيذ مشروعاتها فى الحى الترفيهى بمدينة العبور والذى يتسم بإنشاء الفيلات والإسكان الفاخر، أما الدخول فى مدينة العبور الجديدة، فقد لا يتم الأمر خلال المرحلة الراهنة لعدم وجود جدوى من إنشاء اسكان فاخر بالمدينة فى هذه المرحلة، وقد يتم التمهل لحين تطوير جزء كبير من المدينة الجديدة.

وأكد أن ايكونيك مهتمة بمسايرة خطة الدولة فى التنمية العمرانية ولذلك تدرس بقوة الحصول على اراض فى المدن الجديدة من نوعية الجيل الرابع، ويتم دراسة تلك الملفات من جانب الادارة المتخصصة فى الشركة لاتخاذ القرار النهائى بعد دراسة حجم الطلب على الاسكان الفاخر فى تلك المدن، موضحاً أن مصر واعدة استثمارياً.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ايكونيك للاستثمار العقارى، أن فلسفة عمل الشركة حاليا تنص على التركيز التام على المشروعات قيد التنفيذ وتطوير نسبة كبيرة من محفظة الأراضى المتاحة قبل التفكير فى اختراق أى مدينة جديدة.

وشدد على أن الشركة تعتمد على الموارد الذاتية وحجوزات العملاء فى توفير التمويلات اللازمة لانشاء المشروعات، ولا نية للحصول على أية تمويلات بنكية فى الفترة القادمة، فى ظل جودة الملاءة المالية.

وأشار إلى أن الشركة تلقت عدة عروض فى الفترة الماضية للدخول فى شراكات لانشاء مشروعات ادارية وتجارية وهو ما يتم دراسته فى المرحلة الراهنة، لرغبة ايكونيك فى تنويع مصادر الايرادات، ومسايرة التغيرات الأخيرة فى السوق، وتم وضع خطة خمسية بدأتها ايكونيك بتقوية الكادر الادارى وجذب كوادر جديدة فى مجال التسويق والإدارة.

وعن تبعات أزمة تفشى فيروس كورونا على الشركة خلال العام الماضى، قال السيد إن كورونا أثر على كل دول العالم وبالتالى أثر على الشركات العاملة فى مصر، ولجأنا لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية فى المواقع والإدارة، دون أن يؤثر ذلك على الجدول الزمنى للإنشاءات، موضحاً انه تم تسليم أحد المشروعات فى مدينة العبور قبل الموعد المتفق عليه.

وتطرق لتطبيق ايكونيك بعض الاجراءات المرنة مع العملاء لمواجهة التبعات السلبية لأزمة كورونا من خلال السماح بتأجيل سداد بعض الأقساط لمدة 6 شهور فى ظل تأثر الملاءة المالية لبعض العملاء خاصة العاملين فى مجالات الطيران والسياحة.

وعن اليات التسويق لدى الشركة، فقد قال إنها متنوعة وأولها التسويق من خلال العملاء أنفسهم وبعد تأكدهم من جودة وريادة الشركة يعملون على جذب أقاربهم للشراء عبر ايكونيك، والثانية من خلال عدم بدء البيع فى أى مشروع إلا بعد تنفيذ نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية.

وأشاد بقرار الدولة وقف بيع أراضى المدن العمرانية الجديدة للأفراد وقصرها على شركات التطوير العقارى، لما لهذا القرار من مردود إيجابى على المطورين ويعزز من قدرتهم على إضافة مزيد من الأراضى لإنشاء مشروعات سكنية عليها.

العملاء الأجانب يسيطرون على %30 من المبيعات

وأشار لسيطرة العملاء الأجانب من سوريا والسودان على %30 من مبيعات الشركة ، وهو ما يعزز فرص رواج برنامج تصدير العقارات وجذب مزيد من العملاء الأجانب، كما تم خلال الفترة الماضية تحقيق %62 من المستهدفات البيعية للشركة عن العام الجارى.

ولفت إلى أن متوسط أسعار بيع الوحدة الفاخرة لدى ايكونيك للاستثمار العقارى يقارب مليون جنيه، وهى قيمة تتناسب مع جودة الانشاءات والموقع المتميز للمشروع، وتتيح افضل الية لاستغلال الثروة سواء كان الهدف من البيع سكن او استثمار.

وأكد استمرار تركيز ايكونيك على شريحة الاسكان الفاخر رغم تأثر الملاءة المالية للراغبين فى الشراء فى ظل أزمة كورونا، ولكن الشركة حاولت التكيف مع تلك الأزمة من خلال اطلاق نظم سداد مرنة تتناسب مع طبيعة المشترى.

%15 ارتفاعاً متوقعاً فى الأسعار خلال العام المقبل

وتوقع ارتفاع اسعار العقارات فى السوق المصرية خلال العام المقبل بنسبة ما بين 10 إلى %15 فى ضوء زيادة اسعار مواد البناء.

وحذر من ظاهرة لجوء شركات التطوير العقارى وخاصة من نوعية الصغيرة والمتوسطة لاطالة فترة سداد الأقساط للعملاء والتى وصلت إلى 20 سنة فى بعض المشروعات، مبدياً تفهمه لاعتبارها أحد آليات التسويق الفعالة فى المرحلة الراهنة فى ظل زيادة عدد المشروعات، ولكنها قد تشكل عائقاً لدى المطورين فى استكمال المشروع وتأثر ملاءتهم المالية.

وتوقع عدم قدرة بعض المطورين على استكمال المشروعات المطروحة لديهم حال مواصلة الحصول على زيرو مقدم او دفعات مقدمة منخفضة للغاية ولا تتناسب مع القيمة الاستثمارية للمشروع، وقد تؤدى لتأخر الجدول الزمنى للتنفيذ.

المقدم: من المهم ايجاد حلول لإدارج وحدات القطاع الخاص ضمن مبادرات التمويل العقارى

فيما قال المهندس على المقدم، نائب رئيس مجلس ادارة ايكونيك للاستثمار العقارى ، إن مدينة العبور من أبرز المدن العمرانية الجديدة فى مصر والتى تتسم بالهدوء والتميز، وهو ما دفع مساهمى ايكونيك للتركيز فى البداية على تحقيق سابقة نجاحات لافتة فى تلك المدينة، والتى تتسم بالموقع المتميز فى منطقة شرق القاهرة، وتوافر المساحات اللازمة للتطوير، بجانب توافر الطلب الحقيقى لشراء وحدات سكنية بها.

وأكد المقدم أن الشركة تخطط فى الفترة القادمة للتوسع فى مناطق القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة، فى ظل تزايد الاقبال عليها، تزامنأً مع تلقيها طلباً حقيقياً من العملاء لشراء وحدات سكنية فى تلك المناطق، وهو ما يعزز قدرة ايكونيك فى تنويع المنتجات بالسوق المحلية.

وأشاد بالطفرة العمرانية التى حققتها الدولة فى مجال البنية التحتية فى مدينة العبور، والتى عززت من استثمارات ايكونيك، ورفعت من قيمتها والقدرة على تسويقها للعملاء، بخلاف ربط العبور بشكل مميز مع باقى المدن العمرانية الجديدة.

ورأى أن القطاع العقارى من أبرز القطاعات الواعدة والتى حققت معدلات نمو جيدة فى السوق المحلية فى الفترة الأخيرة، كما أن القطاع بامكانه تحقيق مزيد من النمو شريطة إزالة بعض العراقيل والتحديات التى تقلص من استمرار نموه، ومنها على سبيل المثال حل أزمة تأخر تسجيل الوحدات فى المدن العمرانية الجديدة.

وطالب بإدراج وحدات القطاع الخاص ضمن المبادرات الرئاسية والبنك المركزى للتمويل العقارى، وذلك من خلال رفع سقف تمويل الوحدات، موضحاً أن ايكونيك تتلقى طلبات مستمرة من عملاء لشراء الوحدات بنظام التمويل العقارى، وبمجرد مخاطبة البنوك يتم رفض الطلب لعدم تسجيل الوحدة بجانب أنها غير كاملة التشطيب وهو ما يتعارض مع بنود المبادرة.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة ايكونيك للاستثمار العقارى أن كافة شركات التطوير العقارى تسلم الوحدات نصف تشطيب بما يتناسب مع أفكار السوق ورغبة العميل فى تشطيب الوحدة بنفسه، وفى حالة السير فى تشطيب وحدة للعميل تكون هناك أزمة أخرى فى عدم إنهاء تشطيب الوجهة الرئيسية للعمارة السكنية، بما يعرقل مرة أخرى الاستفادة من آلية التمويل العقارى.

وأشاد من جديد بتعامل الدولة فى ملفات توفير المرافق والكهرباء والغاز لوحدات المدن العمرانية الجديدة، كما أن آلية تسعير الأراضى أكثر من ممتازة وتعبر بدقة عن حجم الطلب فى المدن الجديدة، ولكنه طالب المطورين الكبار فى السوق على غرار مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بامكانية دراسة دخول مجموعة من صغار ومتوسطى المطورين فى تطوير جزء من مساحات الأراضى العملاقة التى يحصلون عليها.

وأكمل أنه يمكن لكبار المطورين التعاقد مع بعض صغار المطورين لانشاء كمبوند سكنى على مساحة تتراوح ما بين 50 الى 100 فدان بداخل مشروعهم الرئيسى وهو ما رآه يعزز تدفق الاستثمار فى المشروع ويجذب شريحة جديدة من العملاء ، ويسرع من الجدول الزمنى للتنفيذ.

ورأى أن العاصمة الادارية الجديدة من أهم المشروعات التنموية العملاقة التى تنفذها مصر فى السنوات الأخيرة، ولكنه طالب بمزيج من المرونة عند التعامل مع شركات التطوير العقارى وتحديداً فى ملفات فترة سداد اقساط الأراضى والجدول الزمنى للتطوير.

فتحى: استهداف ضخ 90 مليون جنيه فى الأعمال بنهاية العام الجارى

وانتقل الحديث إلى طارق فتحى العضو المنتدب لشركة ايكونيك للاستثمار العقارى، والذى قال إن الشركة ضخت 50 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية خلال النصف الأول من العام الجارى وتخطط لزيادتها الى 90 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.

ولفت فتحى، إلى أن الشركة تخطط بقوة لاختراق العاصمة الادارية الجديدة من خلال الحصول على أرض بالقرب من البرج الأيقونى لإنشاء برج متنوع الاستخدام فى تلك المنطقة، فى ظل ارتفاع تنافسية المنطقة وملاءمتها للشريحة التى تخاطبها الشركة فى الاسكان الفاخر.

وأوضح أن ايكونيك تدرس أيضاً إنشاء كمبوند سكنى على مساحة تقارب 50 فداناً فى العاصمة الادارية الجديدة، وسيتم المفاضلة بين الخطتين وفقاً للتطورات ولكن الأولوية لإنشاء برج متنوع.

وأضاف أن العائد الاستثمارى على قطاع العقارات يتراوح ما بين 15 الى 18 %، مع الاشارة لقدرة القطاع على جذب عملاء من الخارج وسيطرة الأجانب على %25 من المبيعات الشهرية فى مصر.

ورأى أن القطاع العقارى يملك فرص نمو كبيرة ولكنها محفوفة بالمخاطر المتمثلة فى ارتفاع اسعار مواد البناء بما يؤدى لزيادة السعر لمستويات مرتفعة للغاية.

وأشار العضو المنتدب لشركة ايكونيك للاستثمار العقارى، إلى أن شركته تتعامل مع مجموعة من المسوقين العقاريين، فيما تبلغ نسبة عمولة التسويق نحو %1 فقط للعملاء من الخارج.

مصطفى: 1.5 مليار جنيه محفظة الأراضى وبدء إنشاء وحدات بالنرجس وشمال الرحاب

وفى النهاية قال محمد مصطفى مدير القطاع التجارى لشركة ايكونيك للاستثمار العقارى ، إن محفظة أراضى ايكونيك تقارب قيمتها 1.5 مليار جنيه، ولدى الشركة أراضى حالية فى مناطق العبور والتجمع وشمال الرحاب والنرجس، مطالباً الدولة باعادة الاهتمام بأراضى بيت الوطن ، التى تعانى من تأخر المرافق ، خاصة فى مدينة القاهرة الجديدة.

ورأى أن استمرار الدولة فى طرح مزيد من الأراضى قد يؤثر سلباً على القطاع فى ظل عدم الحاجة لطرح مزيد من الأراضى السكنية.

وأكد أن أراضى بيت الوطن ساهمت فى ربط المصريين بالخارج مع الوطن، وخلق مصدر مهم لتوريد العملة الأجنبية لداخل السوق المحلية.

وتطرق لتملك ايكونيك عدة أراضٍ مميزة تقارب 16 فى المنطقة ما بين مشروعى مدينتى والرحاب، وتم البدء فى الأعمال الإنشائية لعدة وحدات منهم، ويتم البناء فى تلك الأراضى بنظام أرضى و3 أدوار، ويدور سعر الوحدة بالقرب من مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة طرحت عدة أنظمة سداد منها زيرو مقدم والسداد على 6 سنوات بدون فائدة، بخلاف التنوع فى المساحات المتوفرة، وهناك إمكانية للاستلام الفورى، للاستفادة من قاعدة العملاء الضخمة ومخاطبة كل الفئات.

ورأى أن ايكونيك هى المطور الوحيد الذى يعمل بنظام متكامل فى مدينة العبور، لامتلاكها أذرع متخصصة فى المقاولات والتشطيب، كما تقدم خدمة صيانة دورية للوحدات بشكل مجانى، ولديها نموذج موحد للتصميم.