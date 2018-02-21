ايكونوميكس تتوقع انخفاض معدلات الفائدة بمصر بنحو 6.5% نهاية 2019

أحمد علي توقعت شركة "كابيتال ايكونوميكس" الأمريكية المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية انخفاض كبير معدلات الفائدة والتضخم بمصر بدءًا من العام الجاري وصولًا لعام 2019 المقبل. وأضافت في بيان حصلت "المال" على نسخة منه ان معدلات الفائدة ستنخفض بنحو 650 نقطة بما يعادل 6.5% عن معدلاتها الحالية وذلك

أحمد علي

توقعت شركة “كابيتال ايكونوميكس” الأمريكية المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية انخفاض كبير معدلات الفائدة والتضخم بمصر بدءًا من العام الجاري وصولًا لعام 2019 المقبل.

وأضافت في بيان حصلت “المال” على نسخة منه ان معدلات الفائدة ستنخفض بنحو 650 نقطة بما يعادل 6.5% عن معدلاتها الحالية وذلك بنهاية 2019 المقبل، مشيرة إلى أن الانخفاض المتوقع سيكون مدعومًا من انخفاض مماثل في معدلات التضخم.

يُذكر أن البنك المركزي قد قرر منذ أسبوع تقريبًا تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 1%، لتصبح عند مستوى 17.75% للإيداع و18.75% للإقراض، كما قرر خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 18.25%، وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول فى العام الجارى.

وأشارت “كابيتال ايكونوميكس” إلى أن ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي إلى 4.5% سيساهم في تحسين معدلات التضخم بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بتحويل طريقة تمويل العجز من خلال ما يسمي ” التسهيلات الائتمانية”، متوقعة انخفاض العجز الكلي الى مستويات 7.5% في العام المالي 2018-2019.

وأوضحت “كابيتال ايكونوميكس” تراجع عجز الموازنة الى 8.5% من الناتج المحلي خلال العام الجاري، سيكون مدعومًا بزيادة الإيرادات المتوقعة نتيجة بداية إنتاج عدد من حقول الغاز، بجانب تقليص فاتوة دعم الطاقة المقدر خفضها من 4% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2016-2017 إلى ما يقرب من 1% خلال العام المالي 2018-2019.

وكان البيان الختامي لأداء الموازنة العامة لعام 2016-2017، الصادر منذ أيام قد أظهر أن العجز الكلي بلغ 379.59 مليار جنيه، ما يمثل نحو 11% من الناتج الإجمالي المحلي.

