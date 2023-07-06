ايكاروس إلكتريك تفتتح محطتي شحن للسيارات الكهربائية بالعبور والتجمع الخامس

بدأت شركة ايكاروس الكتريك لشحن السيارات الكهربائية، تشغيل محطتين بالعبور والتجمع الخامس، بعد موافقة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال الدكتور مصطفى محمد مدير عام الشركة في تصريحات له: إن عمل الشركة يأتي تعزيزا لتواجد مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية في السوق المصرية، من خلال شركتها التابعة إيكاروس للصناعات النفطية، والتي خصصت مبلغ يتجاوز 3 مليارات جنيه للاستثمار في مصر.



وأضاف أن المجموعة قامت بتأسيس شركات في مصر للعمل في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة بشكل عام والسيارات الكهربائية والشحن الكهربائي، أهمها ايكاروس إلكتريك لخدمات السيارات الكهربائية والنقل الذكي، دعما منها لتوجه الحكومة في استخدام الطاقة النظيفة التحول للاقتصاد الأخضر، بنشر وتوطين صناعات السيارات الكهربائية في مصر، وخدمات الشحن الكهربائي، وذلك عن طريق تقديم خدمات احترافية وعالية المستوى في ذلك المجال.



وأشار إلى أن ايكاروس إلكتريك لخدمات السيارات الكهربائية والنقل الذكي المصرية، قامت برام باتفاقية تعاون مع شركة السويدي إلكتريك T&D باعتبارها أحد أكبر الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال تنفيذ شبكات شحن السيارات الكهربائية بنظام الأعمال المتكاملة.

بدء عمل محطات شركة ايكاروس إلكتريك



ولفت إلى أن الاتفاقية تستهدف إنشاء ونشر محطات شحن السيارات الكهربائية وفقا للخطة الموضوعة من الدولة المصرية من أجل توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية خلال الخمس سنوات القادمة ووفقاً لأعلى معايير الجودة الدولية والالتزام بكافة المواصفات العالمية في هذا الشأن وذلك بهدف تلبية احتياجات السيارات الكهربائية من الطاقة والتوجيه نحو ضرورة التحول للطاقة النظيفة وتقديم كافة طرق الدعم والإرشاد لكافة القطاعات بالدولة نحو كيفية بناء شبكة شحن السيارات بدءا من أعمال التخطيط والتصميم وحتى التشغيل والصيانة والمراقبة والتحكم بأحدث المعايير باستخدام أحدث التطبيقات والمنصات الرقمية المتخصصة في هذا المجال.



وذكر أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية و تركيب واختبار الشواحن لعدد من نقاط الشحن السريع والتي من المخطط دخولها الخدمة داخل شبكة شحن السيارات الكهربائية المملوكة لدى إيكاروس إليكتريك في القريب العاجل.