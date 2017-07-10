ايقاف التداول على 40 سهما لمدة نصف ساعة

رجب عزالدين: أوقفت إدارة البورصة المصرية، التعامل على 40 سهما متداول لمدة نصف ساعة، لتجاوزهم نسبة الـ 5% المقررة وفقا لقواعد التداول.شملت الأسهم الموقوفة، سهم المجموعة المصرية العقارية، والمالية والصناعية المصرية، وبنك فيصل الإسلامى، والعربية للأدوية، وبنك البركة وغيرهم.



رجب عزالدين:



أوقفت إدارة البورصة المصرية، التعامل على 40 سهما متداول لمدة نصف ساعة، لتجاوزهم نسبة الـ 5% المقررة وفقا لقواعد التداول.





شملت الأسهم الموقوفة، سهم المجموعة المصرية العقارية، والمالية والصناعية المصرية، وبنك فيصل الإسلامى، والعربية للأدوية، وبنك البركة وغيرهم.





وواصلت مؤشرات البورصة حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.94% عند مستوى 13468نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.93%، ليصل إلى 686 نقطة حتى الساعة العاشرة والنصف.



سيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 105 سهم من إجمالى 170سهما متداولا، بينما هبط 40 سهما وبقى 25 سهما دون تغير.

