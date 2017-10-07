ايفيكو تخالف تراجع قطاع الشاحنات وتنمو بـ 53%

“هيونداى” تفشل فى بيع شاحنة واحدة منذ بداية العام .. و”تويوتا” و”نيسان” الأكثر تراجعاً



شريف عيسى



استطاعت “ايفيكو” من تحقيق نمواً بمبيعات قطاع الشاحنات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى،بنسبة بلغت 53.1%، لتصبح العلامة التجارية الوحيدة التى تمكنت من النجاه من شبح الهبوط الذى أصاب القطاع بأكمله.



ويمر قطاع الشاحنات منذ يناير وحتى نهاية أغسطس بحالة من الركود على اثر القرارات الإقتصادية المعلنة فى الثالث من نوفمبر الماضى، والتى تسببت فى إحداث قفزة فى الأسعار ومن ثم تراجع الطلب.



ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات، تراجعت مبيعات القطاع بـ 39.1%، لتتمكن من بيع 15.2 ألف شاحنه فقط خلال 8 أشهر، مقابل 24.9 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من 2016.



وعلى مدار الشهور الثمانية تمكنت إيفيكو الإيطالية للشاحنات من بيع 49 وحدة، مقابل 32 شاحنه خلال العام الماضى، فيما تعرضت العلامات التجارية الأكبر فى قطاع الشاحنات لهزة عنيفة فى أداء مبيعاتها خلال تلك الفترة.



كانت شركة الفطيم لتجارة السيارات “فامكو”، قد أعلنت مطلع ابريل من العام الجارى، عن إعادة طرح العلامة الإيطالية إيفيكو رسميا بعد الإستحواذ وكالتها.



وتعد كلاً من هيونداى، وتويوتا، ونيسان، أكثر العلامات التجارية تراجعاً فى اداء مبيعاتها، إذ لم تتمكن الأولى من بيع أى شاحنه على مدار تلك الفترة، فيما هوت مبيعات تويوتا بنسبة تجاوزت 90%، لتكتفى ببيع 192 وحدة، مقارنه بمبيعات العام الماضى والتى بلغت 1972 مركبة.



وشهدت مبيعات نيسان هبوطاً حاداً بنسبة 73.3%، بعد تمكنها من بيع 674 وحدة، مقارنه بمبيعات 2016، والتى قدرت بـ 2525 شاحنة.



وقال شريف الحويحى، المدير المحلى للمبيعات بشركة فامكو – إحدى شركات مجموعة الفطيم، وكيل ايفيكو الحصرى فى مصر، ان السبب وراء نمو مبيعات العلامة التجارية هو اتباع الشركة توفير احتياجات السوق المحلى من سيارات النقل، سواء خفيف أو متوسط أو ثقيل.



وأكد الحويحى على ان توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار، بالإضافة إلى تواجد شبكة موزعين قوية فى العديد من المناطق، ساهم فى تحريك مبيعات العلامة التجارية، متوقعاً استمرار نمو ايفيكو خلال الفترة المقبلة.



وتوقع ان يشهد سوق الشاحنات خلال الشهرين المقلبين استمراراً فى تراجع مبيعاته الإجمالية بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 45%، نتيجة غياب المناقصات الحكومية والتى تشكل 50% من مبيعات القطاع.



فيما اشار الحيوحى إلى بدء تعافى حذر لمبيعات القطاع الخاص من الشاحنات منذ بداية الربع الرابع، إلا ان ارتفاع الأسعار ما زال يشكل تحديداً أمام فرض الشراء، أو إجراء عمليات الإحلال والتجديد للشاحنات القديمة.



ويوضح الجدول الأتى تطور مبيعات العلامات الرائدة بقطاع الشاحنات خلال الشهور الثمانية الأولى من 2016، و2017:

