ايفا فارما تطلق عقارا جديدا للسلس البولي

أحمد صبرىأطلقت شركة ايفا فارما للأدوية عقارا جديدا للسلس البولى للأطفال والبالغين بعد موافقة وزارة الصحة على تداوله بسعر 60 جنيها.وقال الدكتور أحمد عليوة المتحدث باسم الشركة، إن العقار سوليتراكت من أول الأدوية التي سيتم تصنيعها بمصنع حورس الجديد التابع لمجموعة ايفا فارما والذى يعد ثاني أكبر

أحمد صبرى

أطلقت شركة ايفا فارما للأدوية عقارا جديدا للسلس البولى للأطفال والبالغين بعد موافقة وزارة الصحة على تداوله بسعر 60 جنيها.

وقال الدكتور أحمد عليوة المتحدث باسم الشركة، إن العقار سوليتراكت من أول الأدوية التي سيتم تصنيعها بمصنع حورس الجديد التابع لمجموعة ايفا فارما والذى يعد ثاني أكبر مصنع أدوية في الشرق الأوسط .

وأضاف في تصريحات للمال، أن العقار الجديد يتميز بانخفاض أضراره الجانبية، حيث سيقلل من العطش وجفاف الفم إضافة إلى فعاليته الشديدة لدى السيدات، مشيرا إلى أن العقار سيكون ضمن الخطة التصديرية للشركة إلى 27 دولة .