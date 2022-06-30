«ايسترن كومباني» توضح حقيقة ارتفاع أسعار السجائر في يوليو

نفت الشركة الشرقية ايسترن كومباني صحة مانشرته وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتفاع اسعار السجائر بدءا من اول شهر يوليو، وأكدت أنه غير صحيح ولم يحدث.

وذكرت الشركة، أنه حرصا علي الشفافية والتواصل مع جمهور المستهلكين لمنتجاتها، تؤكد بأن أسعار السجائر لم تتغير منذ شهر مارس الماضي، وأن المنشور المتداول غير صحيح وهدفه إرباك الأسواق وتحقيق مكاسب علي حساب المستهلكين.

وتهيب الشركة بمستهلكي منتجاتها بتحري السعر من خلال الكود (QR) المطبوع علي علب السجائر.

وارتفعت إيرادات الشركة الشرقية للدخان (شاملة ضريبة القيمة المضافة) بنحو 6% لتسجل 34.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 32.6 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وحققت الشركة الشرقية للدخان صافى ربح قدره 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى، مقابل 2.5 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بزيادة قدرها 15%.