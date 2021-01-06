ايسترن العقارية تطرح مشروعين سكنيين خلال العام الحالى بالشيخ زايد

تعتزم شركة إيسترن للتطوير العقارى إطلاق مشروعين سكنيين جديدين بالشيخ زايد خلال العام الحالى.

وقال محمد طلعت ابو النصر رئيس مجلس إدارة ايسترن العقاريةإن شركته تمتلك محفظة اراضى بمنطقة الشيخ زايد تبلغ حوالى 57 فداناً موزعة على ثلاثة مناطق بالمدينة بواقع 20 فداناً لصالح مشروع جينوفا القطعة الثانية على مساحة 27 فداناً والثالثة 10 أفدنة.

أبو النصر: دراسة تطوير مشروع بالشراكة فى العاصمة الإدارية وآخر بالعلمين

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن مشروع جينوفا يضم 768 وحدة سكنية بمبيعات تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الشركة انتهت بالكامل من سداد أقساط الأراضى وتبدأ خلال الفترة القادمة ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه.

وأوضح أن المشروع يضم وحدات فندقية كاملة التشطيب ومن المتوقع طرح المشروع خلال الأسبوع القادم بسعر يبدأ من 18 ألف جنيه للمتر .

ولفت إلى أن الأعمال الإنشائية للمشروع بالكامل تبلغ حوالى 700 مليون جنيه تقريبا وتستهدف الشركة تحقيق مليار جنيه مبيعات تعاقدية بالمشروع خلال 2021 وتم وضع خطة تسويقية للمشروع وآليات سداد تتناسب مع القوة الشرائية لشريحة العملاء المستهدفة ومنها أنظمة سداد ممتدة الى 10 سنوات بمقدم %10.

وأشار إلى أن الشركة لا تفكر فى الحصول على تمويلات بنكية خلال الفترة الحالية، خاصة وأنها انتهت من سداد أقساط الأراضى إلى الهيئة.

ولفت إلى أن العام الحالى سيشهد طرح مشروعين بمدينة الشيخ زايد أيضا أحدهما على مساحة 27 فداناً وهو عبارة عن فيلات كاملة التشطيب وكذلك مشروع تجارى إدارى طبى على مساحة 10 أفدنة.

وأشار إلى أن المنافسة بمنطقة غرب القاهرة قوية خاصة أن العميل اصبح لديه الخبرة والإدراك الكامل والمقارنة بين الخدمات وجودة المشروعات لافتاً إلى أن الشركة تسعى لتقديم منتج عقارى متميز من بدء الإنشاءات حتى تسليم آخر مرحلة المشروع .

وأكد أن الشركة تدرس خلال الفترة القادمة الدخول بمشروع فى العاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع أحد الجهات المالكة للارض والتى تبلغ مساحاتها حوالى 50 فداناً، بالإضافة إلى قطعة أخرى على مساحة 30 فداناً بمدينة العلمين الجديدة.