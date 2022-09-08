«ايربنا» تعلن رغبتها التعاون مع مصر بمجال الهيدروحين الأخضر ودعم قمة Cop27

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فرانشيسكو لاكاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) والدكتور أحمد بدر مدير تسهيل تمويل المشروعات بالوكالة، لبحث سبل دعم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فى التحضير لمؤتمر الأطراف قمة المناخ COP27.

وأشاد شاكر بالتعاون المثمر والبناء القائم بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والوكالة مؤكدا عن ضرورة زيادة حجم التعاون مع الوكالة فى مختلف مجالات الطاقات المتجددة .

شاكر خلال اللقاء

وأكد شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة مشيراً خلال اللقاء إلى خطة القطاع الطموحة لزيادة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035 ومن المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

وأشاد فرانشيسكو لاكاميرا بالعلاقات المتميزة بين مصر والوكالة معرباً عن رغبته بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها ومؤكداً على استعداده لتقديم كافة سبل الدعم وتعزيز التعاون مع مصر فى مؤتمر الأطراف COP27 واحياء كافة المبادرات التى تهتم بالطاقات المتجددة .

وأعرب عن رغبته فى التعاون مع قطاع الكهرباء فى مجال الهيدروجين الأخضر الذى يحظى أيضًا باهتمام عالمى كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة فى المستقبل القريب،

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وكشف أنه تم توقيع 15 مذكرة تفاهم في هذا الإطار مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال .

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

واعرب مدير تسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا ) عن حرصه على تنظيم عدد من الفاعليات قبل COP 27 بالتعاون مع الحكومة المصرية.

يأتى هذا الاجتماع ليعكس مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية بهذا الحدث العالمى والمردود الكبير الذى يعود بالنفع على كافة الأطراف .