إيرادات «سي آي كابيتال» تقفز إلى 1.6 مليار جنيه خلال الربع الأول

أعلنت اليوم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن نتائج الأعمال للربع الأول من عام 2023 والتي شهدت تحقيق إيرادات وصافي أرباح قياسية، بارتفاع أكثر من الضعف على أساس سنوي، لتصل الإيرادات إلى 1.6 مليار جنيه (بنسبة ارتفاع قدرها 117٪ على أساس سنوي).

كما ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بنسبة 108% على أساس سنوي ليبلغ 320 مليون جنيه، وسجل إجمالي محفظة التمويل الخاصة بالشركة ارتفاعاً بنسبة 45% على أساس سنوي، ليسجل أعلى مستوياته بقيمة 19.6 مليار جنيه.

ومن جانبه صرح هشام جوهر الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة أن الشركة استمرت في تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2023، حيث حققت الشركة نتائج أعمال قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يعكس مرونة نموذج أعمال الشركة في مواكبة تحديات السوق، حيث استمر بنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال في مواصلة النمو عبر كافة القطاعات.

وأضاف جوهر بأن منصة التمويل غير المصرفي بالشركة أدارت محفظتها بكفاءة وقامت بتنميتها، بالإضافة إلى تحقيق نتائج أعمال قوية والتوسع بحصصها السوقية عبر كافة أنشطتها المختلفة مثل التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر.

وحققت شركة كوربليس للتأجير التمويلي أرباحا قوية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفع حجم محفظة الشركة بنسبة 49% على أساس سنوي ليصل إلى 15.6 مليار جنيه ، فيما ارتفعت إيرادات الشركة 143% على أساس سنوي لتسجل 946 مليون جنيه مصري، وارتفع صافي الربح بنسبة 76% على أساس سنوي ليصل إلى 193 مليون جنيه.

فيما واصلت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر نتائجها المالية والتشغيلية الاستثنائية، حيث تمكنت محفظة الشركة التمويلية من تسجيل أعلي مستوي لها منذ بدء نشاط الشركة لتسجل إجمالي 2.7 مليار جنيه مصري بارتفاع 48% على أساس سنوي. وارتفع صافي الربح بنسبة 39% على أساس سنوي ليصل إلى 106 مليون جنيه.

وتمكنت شركة ريفي خلال الربع الأول من العام الحالي من تحقيق نمو سنوي في إجمالي القروض المقدمة لعملائها بنسبة 36% ليبلغ 1.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة الشركة للتوسع بشبكة فروعها بإضافة 12 فرع جديد خلال الربع الأول من 2023، ليبلغ إجمالي عدد الفروع 144 فرع في 20 محافظة بمختلفة أنحاء الجمهورية لخدمة 166 ألف عميل.

واستمرت شركة سي آي كابيتال للتمويل العقاري في تحقيق نمو على كافة الأصعدة المالية والتشغيلية، حيث ارتفع حجم محفظتها التمويلية بنسبة 85% على أساس سنوي ليبلغ 679 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 161% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي القروض الجديدة الممنوحة لعملاء الشركة 112 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، بزيادة قدرها 125% على أساس سنوي.

وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي تواجه سوق رأس المال، تمكن بنك الاستثمار التابع لشركة سي آي كابيتال من تحقيق أداءً متميزاً، سواء في جانب الـSell-Side أو جانب الـBuy-Side، حيث سجل إجمالي إيرادات بنك الاستثمار ارتفاعًا بنسبة 117% على أساس سنوي ليصل إلى 274 مليون جنيه.

وشهد الربع الأول من العام الحالي نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في إتمام العديد من الصفقات البارزة التي تنوعت بين أسواق رأس المال وأسواق الدين وصفقات الدمج والاستحواذ.

وتمكن نشاط السمسرة في الأوراق المالية من تحقيق إجمالي إيرادات 152 مليون جنيه، بارتفاع 135% على أساس سنوي. واستمرت سي آي كابيتال لإدارة الأصول، في تحقيق أداءً استثنائياً خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ حجم الأصول المدارة 56.9 مليار جنيه بارتفاع سنوي 297٪، فيما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 243٪ على أساس سنوي.

وأكد جوهر أن نتائج أعمال الشركة الاستثنائية خلال الربع الأول من عام 2023 تعكس المركز المالي القوي للشركة وإدارة ميزانيتها الحكيمة وقوة نموذج أعمالها.

وأضاف أن شركة سي آي كابيتال ستمضي قدماً في عملية التطوير من خلال الاستثمار في موظفيها والمضي قدماً في خطة التحول الرقمي عبر كافة أنشطتها وتنويع باقة الخدمات وتعزيز حصصها السوقية عبر كافة المجالات بدعم من مساهمها الرئيسي بنك مصر، كما ستمضي الشركة قدماً في عملية التوسع الجغرافي من خلال تعزيز باقة خدماتها إقليماً وترسيخ ريادتها للسوق المصرية كالمجموعة الرائدة للخدمات المالية المتنوعة.