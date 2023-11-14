ايرادات «المصرية للاتصالات» ترتفع 30% خلال 9 أشهر لنحو 42 مليار جنيه

قفزت صافي أرباح المصرية للاتصالات نحو 42.3% خلال 9 شهور

ايرادات «المصرية للاتصالات» ترتفع 30% خلال 9 أشهر لنحو 42 مليار جنيه
جهاد سالم

جهاد سالم

10:32 ص, الثلاثاء, 14 نوفمبر 23

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائجها المالية المجمعة والمستقلة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات نموا في إجمالي الإيرادات المجمعة، بنحو 30% خلال 9 شهور  لتسجل 41.95 مليار جنيه.

وذلك مقارنة بإجمالي إيرادات قيمتها 32.27 مليار  جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2022. 

وقفزت صافي أرباح المصرية للاتصالات نحو 42.3% خلال 9 شهور إلى 9.15 مليار جنيه، مقابل 6.17 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة للشركة المصرية للاتصالات تحقيق صافي ربح بقيمة 6.14 مليار جنيه ، مقارنة بـ3.25 مليار جنيه وبنسبة نمو 89%.

جهاد سالم

جهاد سالم

10:32 ص, الثلاثاء, 14 نوفمبر 23