ايرادات «المصرية للاتصالات» ترتفع 30% خلال 9 أشهر لنحو 42 مليار جنيه

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائجها المالية المجمعة والمستقلة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.
وحققت الشركة المصرية للاتصالات نموا في إجمالي الإيرادات المجمعة، بنحو 30% خلال 9 شهور لتسجل 41.95 مليار جنيه.
وذلك مقارنة بإجمالي إيرادات قيمتها 32.27 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2022.
وقفزت صافي أرباح المصرية للاتصالات نحو 42.3% خلال 9 شهور إلى 9.15 مليار جنيه، مقابل 6.17 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
وتضمنت القوائم المالية المستقلة للشركة المصرية للاتصالات تحقيق صافي ربح بقيمة 6.14 مليار جنيه ، مقارنة بـ3.25 مليار جنيه وبنسبة نمو 89%.