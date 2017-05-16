ايديتا تقترب من افتتاح مصنع جديد بأكتوبر

زيادة أسعار المنتجات الداعم الرئيسي لارتفاع أرباح الشركة أسماء السيد تعمل شركة "ايديتا" للصناعات الغذائية خلال الفترة الراهنه على الانتهاء من التجهيزات الأخيرة بمصنع الشركة الجديد في مدينة السادس من أكتوبر، لإضافة خطي انتاج تمهيداً لبدء التشغيل بنهاية الربع الجاري لعام 2017، أو بداية ا

زيادة أسعار المنتجات الداعم الرئيسي لارتفاع أرباح الشركة

أسماء السيد

تعمل شركة “ايديتا” للصناعات الغذائية خلال الفترة الراهنه على الانتهاء من التجهيزات الأخيرة بمصنع الشركة الجديد في مدينة السادس من أكتوبر، لإضافة خطي انتاج تمهيداً لبدء التشغيل بنهاية الربع الجاري لعام 2017، أو بداية الربع الثالث.

وكشفت منة الله شمس مدير علاقات المستثمرين بـ”ايديتا”، أن الشركة في المراحل الأخيرة من إضافة خطي انتاج بالمصنع الجديد، مشيرة إلى أن المصنع يستوعب حوالي 9 إلي 11 خطوط انتاج.

وكانت إيديتا قد اشترت خلال شهر مايو 2016، قطعة أرض بمساحة 55.5 ألف متر مربع بالمجمع الصناعى “بولاريس الزامل” بتكلفة 54 مليون جنيه، واستثمرت 160 مليون جنيه فى إنشاءات المرحلة الأولى لمصنعها الجديد فى المنطقة الصناعية “بولاريس الزامل”، كما تبلغ اجمالي الاستثمارت نصف مليار جنيه .

وكشفت شمس في تصريحات خاصة لـ”المال”، عن اعتزام الشركة طرح منتجات جديدة بكافة قطاعات الشركة خلال الفترات القادمة.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، أكدت مدير علاقات المستثمرين، أن رفع الأسعار يُعد الداعم الرئيسي لارتفاع الشركة بمعدل ربحيتها خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتًة إلى أن الشركة بدأت خطة رفع أسعار بيع منتجاتها منتصف أكتوبر الماضي، برفع أسعار بيع منتجات “الكرواسون”، متابعةً : واستكملت الشركة خطتها وبصورة أكبر عقب “تعويم الجنيه” حيث بلغ اجمالي رفع اسعار منتاجاتها حوالي 50% في أخر زيادة أجرتها منتصف ديسمبر الماضي .

وقامت “ايديتا” برفع أسعار بيع منتجاتها عدة مرات عقب “تعويم” الجنيه”، كما لجأت لتخفيض وزن بعض المنتجات كمنتج “هوهوز 100 جرام” بنحو 5%.

وارتفعت أرباح الشركة المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 23.5%، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 40.4 مليون جنيه مقارنة بـ 39 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المنقضي، كما ارتفعت نسبة الإيرادات المحققة 642 مليون جنيه بزيادة بلغت 24% مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنقضي .

وتعليقًا على نتائج الأعمال، قال هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، إن شركته نجحت في تجاوز تحديات المشهد الاقتصادي منذ “التعويم”، وأصبحت أكثر استيعابا لحركة السوق والتأقلم مع الاصلاحات الجديدة .

وأشار إلى تعافي مستويات الإقبال تدريجيًا بعد زيادات الأسعار الأخيرة، لافتًا إلي أن الربع الماضي شهد إطلاق مجموعة من المنتجات الابتكارية الجديدة، ضمن مساعي الشركة لزيادة حجم المبيعات وتنمية حصتها السوقية .

وأوضح برزي أن أهداف الشركة خلال العام الجاري تتمثل في تنمية حجم الانتاج إلي معدلاته السابقه ودعم هوامش الارباح بالتوازي مع زيادة معدلات الطاقه التشغيلية بخطوط الانتاج .

وتعمل “ايديتا” في مجال الأغذية المعلبة بما في ذلك المخبوزات المغلفه و الحلويات و المقرمشات وايضا بجانب انتاج وتعبئة المكرونه و زيت الزيتون، وتضم محفظة “ايديتا” عددًا من العلامات المحلية والعالمية الرائدة مثل “مولتو” و “تودو” و “بيك رولز” و “بيك ستيكس” و “فريسكا” و “توينكز” و “هوهوز” و “تايجر تيل” .