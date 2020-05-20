«ايديتا» تدخل سوق البسكويت المصري بمنتج جديد «أونيرو كوكى»

أعلنت شركة ايديتا للصناعات الغذائية إطلاق منتج بسكويت تحت اسم تجارى “أونيرو كوكى كريسب”؛ فى أول استثمار لها بسوق البسكويت المصري.

وقالت ايديتا، فى إفصاح، للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن هذا المنتج يأتى فى إطار استراتيجيتها للتوسع فى مجالات مختلفة لزيادة مصادر الإيرادات.

ويتكون منتج “أونيرو كوكى كريسب” من الشيكولاتة المحشوّة بالكريمة، وسيتم إنتاجه بمصنع ايديتا E08.

وقالت الشركة إنها قامت بتركيب خط إنتاج جديد لتصنيع منتجات البسكويت بتكلفة استثمارية بلغت 55 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن سوق البسكويت المصرى يتسم بمعدلات نمو مرتفعة بلغت 16% خلال ثلاث السنوات الأخيرة.

وبلغ حجم هذه السوق 4.6 مليار جنيه فى عام 2019، وفقًا لتقديرات الشركة.

وحققت إيديتا صافي ربح قدره 362 مليون جنيه خلال 2019، مقارنة بنحو 336.8 مليون خلال 2018.

وزادت مبيعات الشركة، خلال العام الماضي، إلى 4 مليارات جنيه تقريبًا، مقارنة بمبيعات قدرها 3.7 مليار جنيه في 2018.

وصرفت ايديتا فى 26 أبريل الماضى أرباحًا نقدية للمساهمين بقيمة 20 قرشًا للسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى نحو 145 مليون جنيه، موزعًا على 725 مليون سهم، بقيمة اسمية 20 قرشًا.

ايديتا تضخ استثمارات بقيمة 25 مليون جنيه فى مولتو ساندوتش

وأعلنت ايديتا، فى فبراير الماضى، ضخ استثمارات بقيمة 25 مليون جنيه فى إنتاج «مولتو ساندوتش».

وأطلقت الشركة حديثًا منتجات «مولتو ساندويتش» تحت علامة «مولتو» التجارية بسعر 4 جنيهات للعبوة، بنحو 4 نكهات مختلفة بين الحادق والحلو.

وتعمل «ايديتا» فى إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم 9 علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز).

وتمتلك «ايديتا للحلويات» مصنعًا بمحافظة «بنى سويف»، على مساحة 25 ألف متر، بإجمالى 4 خطوط إنتاج.

وسبق للشركة أن أطلقت خلال العام الماضى مجموعة جديدة من منتجات الحلويات تحت علامة تجارية باسم “بون بون” بالسوق المصرية.

وقالت الشركة، فى إفصاح سابق بتاريخ 8 أبريل 2019، إن منتجات “البون بون” عبارة عن عصا حلوى بنكهات الفاكهة، وذلك بسعر 2 جنيه للعبوة، وسيتم إنتاجها بمصنع e15 ببنى سويف.

«ايديتا» توقع قرضين بقيمة 251 مليون جنيه لتمويل خطة توسعات

وأعلنت ايديتا، فى وقت سابق، توقع عقد قرضين بقيمة 251 مليون جنيه مع كل من بنك الكويت الوطنى، وبنك كريدى أجريكول.

وقالت ايديتا، فى إفصاح للبورصة فى 2 أبريل الحالي، إن القرض الأول متوسط الأجل، وتم توقيعه مع بنك الكويت الوطنى- مصر بقيمة 96 مليون جنيه بأجَل سبع سنوات.

أما القرض الثانى فوقّعته شركة ديجما للتجارة التابعة مع بنك كريدى أجريكول مصر بقيمة 155 مليون جنيه بأجَل خمس سنوات.

ويهدف القرض الأول إلى تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بمجموعة ايديتا فى مصر.

بينما قرض شركة ديجما بغرض تمويل التوسعات الخاصة بشبكة التوزيع على مستوى الجمهورية، وفقًا للإفصاح.



مؤسسة التمويل الدولية منحت الشركة قرضًا سابقًا بقيمة 20 مليون دولار

ايديتا

وحصلت ايديتا، فى يونيو الماضي، على قرض متوسط الأجل من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 20 مليون دولار، قابل للزيادة لتمويل خطة التوسع فى مصر والمغرب ودول أخرى.

وقالت الشركة، في إفصاح سابق للبورصة، إن عقد القرض مُدّته سبع سنوات، ويتيح للشركة الحصول على 20 مليون دولار كشريحة أولى، قابلة للزيادة بقيمة 10 ملايين دولار أخرى.

ويهدف القرض إلى تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالمجموعة فى مصر، وخطة التوسعات بالمغرب ودول أخرى، إضافة إلى إعادة تمويل جزء من الديون المالية.

وأبرمت شركة “ايديتا فود موروكو” التابعة، فى أكتوبر الماضى، اتفاقية دعم مالى مع الحكومة المغربية تحصل بموجبها على 15 مليون درهم مغربى.

وقالت إيديتا، فى إفصاح، للبورصة 20 أكتوبر الماضى، إن هذا المشروع يأتي فى إطار الشراكة مع شركة “ديسلوج فوود إي إيه” للتوسع فى الأسواق الإقليمية.

ووقّعت إيديتا موروكو عقد إيجار طويل الأجل لقطعة أرض بمساحة 13 ألف متر مربع فى المغرب، ومن المقرر تشغيل المصنع، العام الحالي 2020.