«ايجي ماب» لإدارة التوسعات التجارية تشارك في معرض «كافيكس مصر» غدا الخميس

تشارك شركة “ايجي ماب” الرائدة بمجال إدارة التوسعات والامتياز التجاري “الفرنشايز”، في معرض “كافيكس مصر”، الذي تنطلق فعالياته في القاهرة غدا الخميس ويستمر حتى 4 مارس الحالي.

وقال الدكتور عبد الرحمن صابر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ايجي ماب لادارة التوسعات التجارية، إن السوق المصرية مشجعة جدا للاستثمار ، وتحظى باهتمام كبير من جانب المستثمرين العرب والأجانب، باعتبارها سوق كبيرة جدا وتمتاز بكثافة سكانية عالية تتجاوز 110 ملايين نسمة، لافتًا إلى أن التعداد السكاني من أهم عوامل جاذبية الاستثمار في مجال المطاعم والكافيهات.

وأشار إلى أن شركته تستهدف من خلال المشاركة في المعرض جذب كبري العلامات التجارية الأجنبية والعربية لضخ استثمارات في السوق المصرية، واستعراض الفرص الحالية في مصر ، وكذلك بناء شراكات جديدة مع العملاء الراغبين في اقتحام مجالات المطاعم والمقاهي عبر حق الامتياز التجاري” الفرنشايز.

وأكد صابر أن شركته نجحت منذ بداية عملها في السوق المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية في إدارة التوسعات التجارية والامتياز التجاري لأكثر من 30 علامة تجارية كبري عاملة في السوق المحلية من بينها “هارت اتاك ” و” دسوقى اند صودا ” و” سكند كب” و “بوخاريست” و” ويلز كيتشن “و” انس الدمشقى “و “ريدجوت و “هوكا “و” كنساس ” و” ستريو ” و “تياكي” و ” داديز برجر “و” كارك بوك “و “فاسكو “و ” اكسبشن”.

وأوضح أن ريادة “ايجي ماب” في مجال إدارة التوسعات التجارية و”الفرنشايز” تنبع من قدرتها علي تلبية تطلعات عملائها بشأن التوسع والانتشار والوصول إلي المستثمرين المهتمين بعلاماتهم التجارية وتحقيق أهدافهم، علي مستوي التوسع التجاري والاستشارات الاستثمارية، وكذلك التسكين في المولات.

وأكد صابر أهمية العمل أيضا علي تصدير “البراندات ” التجارية المصرية الكبري الي الأسواق الخليجية والأوربية، وتحديدا المطاعم التي تعكس الثقافة المصرية والأكلات الشرقية ، وهو الأمر الذي سيكون له مردود ايجابي علي توفير عوائد كبيرة من العملة الصعبة،قائلا ان شركته تسعي لتكون أهم كيان بمجال الفرنشايز وادارة التوسعات التجارية في المنطقة العربية.

وأشار صابر إلى قدرة السوق المصرية على اجتذاب العديد من الاستثمارات الأجنبية والعربية رغم التحديات المؤقتة الحالية الناتجة عن بعض المتغيرات الاقتصادية العالمية وأزمة الحرب الروسية الاوكرانية، مشيدا بتعامل الحكومة وأجهزة الدولة مع تلك التحديات لتهيئة المناخ أمام المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات.

ومن الجدير بالذكر أن نظام الامتياز التجاري “الفرنشايز “Franchise” هو عبارة عن اتفاق بين طرفين، يمنح فيه صاحب الامتياز الحق للطرف الآخر – وهو متلقي الامتياز – في استخدام علامته التجارية، أو اسمه التجاري،إلى جانب تولّي بعض الأنظمة والعمليات التجارية، وذلك حتى يتمكّن متلقي الامتياز من إنتاج، وتسويق سلعة، أو خدمة معينة وفقاً لمواصفات معينة.