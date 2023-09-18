ايجي كراون .. سفينة مصرية تنقذ العشرات من المهاجرين في عرض البحر

أعلن قطاع النقل البحري ” التابع لوزارة النقل ” عن قيام سفينة مصرية ” ايجي كراون ” والتابعة لشركة ماهوني للملاحة، بانقاذ قارب صيد علي متنه 76 شخص .

وأكد قطاع النقل البحري، أن السفينة المصرية “أيجي كراون” الرافعة لعلم مصر وأحد سفن الحاويات المملوكة لإحدي شركات التابعة لمجموعة ماهوني للملاحة والخدمات البحرية، أثناء رحلتها يوم 29 أغسطس 2023 من ميناء بيريوس اليوناني إلي ميناء ليفورنو بإيطاليا، حيث تلقت ” أيجي كراون “إستغاثة من حرس السواحل الإيطالية ، تفيد بوجود قارب صيد علي متنه حوالي 76 شخص بالقرب من سفينة بضائع “أ-أوبيليكس” الرافعة لعلم مالطا.

وفور تلقي الاستغاثة قام طاقم السفينة المصرية “ايجي كراون” بتغيير خط السير والتوجهه بأقصي سرعة في اتجاه قارب الصيد تطبيقاً والتزاماً ببنود إتفاقية سولاس.

وقد استغرقت عملية الوصول للقارب حوالي 4 ساعات تخللها تنسيق واتصال متواصل مع حرس السواحل اليونانية، وذلك لتلقي ومتابعة التعليمات الخاصة بإنقاذ الأفراد المتواجدين علي متن القارب.

وبدورها قامت إدارة شركة ماهوني المشغله للسفينة “أيجي كراون” علي بموافاة وزارة النقل المصرية ممثله في قطاع النقل البحري الذي وجه باستمرار المتابعة والافادة بكافة التطورت.

وفور وصول السفنية المصرية “ايجي كراون” إلي موقع القارب في تمام الساعة العاشرة وخمسة عشر دقيقة صباحاً، تم ربط القارب علي الجانب الايسر من السفينة “ايجي كراون” وفي غضون ساعتين فقط نجح طاقم السفينة من انقاذ ونقل 76 فرداً، من ثم إتجهت إلي ميناء بيلوس اليوناني في تمام الساعة الثانية وثلاثون دقيقة.

وفي مساء ذات اليوم – في تمام العاشرة وعشر دقائق- تم تسليم ونزول 76 فردا من علي متن السفينة المصرية “إيجي كراون” لسفينة حربية تابعة لخفر السواحل اليوناني في الخطوة النهائية لمهمة الانقاذ.

وبعدها استنئفت السفينة المصرية “إيجي كراون” مسارها بإتجاه ميناء ليفورنوا الايطالي لمتابعة رحلتها المخططه، بعد قيامها بإداء واجبها الانساني والأخلاقي والقانوني في إنقاذ الأرواح، مسجلهً لنقطة جديدة مضيئة في سجل السفن المصرية الرافع للعلم المصري.